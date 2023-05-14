MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Claudia Lizaldi?, la conductora de la nueva temporada.

¡Prepárate para una noche emocionante y llena de sabor! Este domingo 14 de mayo, la pantalla de tu televisor se encenderá con el regreso estelar de MasterChef Celebrity 2023. Este programa promete ser uno de los favoritos de la audiencia, ya que presentará a un elenco de celebridades talentosas, entre ellas la nueva presentadora, Claudia Lizaldi.

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No puedes perderte la oportunidad de conocer más acerca de esta talentosa y carismática personalidad. Descubre cómo ha sido su vida y su desarrollo profesional, mientras te deleitas con la cocina más famosa de México. ¡Sigue leyendo!

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¿Quién es Claudia Lizaldi?

Nacida en la Ciudad de México, Claudia Lizaldi descubrió su pasión por la comunicación desde muy joven. Su curiosidad la llevó a explorar diversas disciplinas, incluyendo la actuación y la escritura. En su carrera literaria, ha colaborado con el autor Miguel Ángel Ruiz en la creación de obras como “La Decisión, es tu vida, tú eliges”, “Un Abrazo para Mamá” y “Puro Corazón”.

Ahora, con más de 25 años de experiencia en el mundo de la comunicación, Lizaldi enfrenta un nuevo reto: liderar el popular programa MasterChef Celebrity 2023 en TV Azteca. Sin duda, su carisma y habilidades en la cocina y la comunicación serán la combinación perfecta para hacer de este programa un verdadero éxito. ¡No te lo pierdas!

¿Cuándo y dónde ver la nueva temporada de MasterChef Celebrity?

No te pierdas el estreno de la tercera temporada de MasterChef Celebrity este domingo 14 de mayo, en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO, además podrás seguir todas las emociones por la App TV Azteca EN VIVO.

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