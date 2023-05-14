MasterChef Celebrity 2023: Así fue la primera noche de competencia.

¡Por fin llegó el día! Después de meses de espera, este 14 de mayo dará inicio la competencia más emocionante de la televisión mexicana: MasterChef Celebrity 2023. Los fans del programa han estado contando los días para ver a los 20 famosos en acción, y este domingo finalmente se les concederá su deseo.

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Así fue el primer día en la Cocina más famosa de México

No te puedes perder las grandes emociones que nos esperan en MasterChef Celebrity, ya que las celebridades buscarán dar todo de sí, ya que solo habrá un ganador en la cocina más famosa de México.

Sin duda, los jueces serán protagonistas, ya que darán su crítica a los platillos que elaboren los famosos que aceptaron este gran reto, el cual sin duda marcará sus vidas.

No podemos olvidarnos de nuestra querida Claudia Lizaldi, quien conducirá esta temporada. No te puedes perder este estreno que promete sazón, creatividad, talento y polémica.

¿A qué hora y dónde ver el estreno de MasterChef Celebrity 2023?

MasterChef Celebrity 2023 promete ser una de las más emocionantes y desafiantes hasta ahora. Así que, no te pierdas el programa todos los domingo, en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO y a través de la App TV Azteca EN VIVO.

¿Cómo fue el primer reto de los famosos en MasterChef Celebrity 2023?

Para sorpresa de todos los famosos, el primer reto fue en el Polyforum Siqueiros, donde tuvieron que cocinar para los invitados especiales de MasterChef Celebrity 2023.

Los famosos tuvieron que dividirse en tres equipos donde cada una tenía una tarea especial, siendo los capitanes Fabiola Campomanes, Ivonne Montero y Manu NNa.

Al final, los comensales fueron los que decidieron con su voto el equipo que preparó el mejor platillo, siendo los comandados por Fabiola Campomanes los vencedores.

Así fue el primer reto de salvación de MasterChef Celebrity 2023.

Para sorpresa de todos, Romina Marcos y Mónica Dionne sorprendieron a todos al lograr preparar un pulpo de forma perfecta, lo que valió que subieran al balcón.

Junto con ella subieron Cositas y Gaby, además de Liz Vega, quien fue salvada por los capitanes del primer reto. El resto de los integrantes fueron a un reto de eliminación.

¿Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2023?

Los famosos tuvieron que dar su mejor esfuerzo, pero Ivonne Montero e Irma Miranda fueron las mejores, por lo que subieron al balcón.

Finalmente, los errores de Alejandro Lukini fueron muy graves, por lo que tuvo que dejar la cocina de MasterChef Celebrity 2023.

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