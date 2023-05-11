MasterChef Celebrity 2023: Conoce a la conductora y los jueces de la nueva temporada.

Una nueva temporada está por comenzar en MasterChef Celebrity, pero además de nuevos integrantes también veremos nuevos rostros en la conducción y el panel de jueces. La mañana de este miércoles fueron revelados los nombres de los primeros participantes.

¿Quiénes son los primeros participantes de MasterChef Celebrity 2023?

Los primeros cuatro integrantes confirmados son:



Poncho Denigris

Alejandro Lukini

Fabiola Campomanes

Eduardo Capetillo Gaytán.

Te puede interesar: FOTOS | ¡Estas son las primeras celebridades confirmadas para MasterChef Celebrity!

¿Quiénes son los jueces de MasterChef Celebrity 2023?

El reality de cocina más famoso de México tendrá a grandes jueces, quienes evaluarán los platillos de las celebridades que serán parte de esta edición.



Adrián Herrera es de Monterrey. Es cocinero, escritor y fotógrafo. Juez de Masterchef México desde 2015. Tiene dos restaurantes, una editorial con 4 libros publicados, es columnista de Milenio Diario desde hace 18 años.



es de Monterrey. Es cocinero, escritor y fotógrafo. Juez de Masterchef México desde 2015. Tiene dos restaurantes, una editorial con 4 libros publicados, es columnista de Milenio Diario desde hace 18 años. Zahie Téllez es una apasionada cocinera que se esfuerza por resaltar el poder y la alegría de los alimentos en nuestra vida diaria. Ella tiene una insaciable curiosidad, busca constantemente preservar e innovar las distintas maneras de preparar los alimentos. Las experiencias culinarias de la Chef son una mezcla de influencias gastronómicas que surgen de sus estudios dentro y fuera de la cocina, sus viajes por todo el mundo, su apego a las cocinas de Italia y México, además de sus raíces tanto libanesas como mexicanas.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity 2023: Ellos son los primeros participantes confirmados para la nueva temporada.



Poncho Cadena nació en Sonora, pertenece a la cuarta generación de una familia de cocineros de gastronomía francesa. En 2001 viajó a Canadá para cursar sus estudios de cocina en la Pacific Culinary Arts; posteriormente, realizó un viaje por Europa para vivir diferentes experiencias gastronómicas. Tiempo después regresó a México para desarrollar su estilo de cocina visceral, sin tiempos ni reglas.

Claudia Lizaldi es la nueva conductora de MasterChef Celebrity 2023

Claudia Lizaldi se suma a MasterChef Celebrity 2023. Es una actriz, conductora, conferencista y escritora mexicana nacida el 19 de agosto de 1978 en la Ciudad de México. A lo largo de su carrera ha participado en diferentes proyectos televisivos y ahora se sumará a la Cocina más Famosa de México.

