RBD: Los mejores memes que dejó el anuncio de la nueva gira.

Hace unas semanas RBD anunció con bombo y platillo su regreso a los escenarios; sin embargo, en esta ocasión la formación original no contará con la presencia de Poncho Herrera, quien decidió no sumarse a este reencuentro.

Sin embargo, no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue y todo estaba listo para que el 19 de enero revelaran más detalles de su gira y así sucedió, pues la agrupación de pop confirmó una serie de conciertos en México, Brasil y Estados Unidos.

¿Dónde se presentará RBD? RBD marcó un antes y un después tanto en la música como en la televisión, ya que fue un verdadero hitazo, es por eso que volverá a la escena musical con 26 conciertos, 21 en Estados Unidos, dos en Brasil y tres en México.

La agrupación se presentará en ciudades de Estados Unidos como El Paso, Chicago, Denver, Las Vegas, Miami, Los Ángeles, Atlanta, entre otros; mientras que Brasil hará lo propio en Sao Paulo y Río de Janeiro.

Pero su gira no podía estar completa sin México, pues se presentará con su gira “Soy Rebelde Tour 2023” en “Monterrey (24 de noviembre), Guadalajara (26 de noviembre) y la Ciudad de México (1 de diciembre).

¿Cuándo será la venta de boletos?

La preventa Citibanamex se llevará a cabo entre los días 26 y 27 de enero y estará disponible a través del sistema Ticketmaster. La venta al público en general será el 27 a partir de las 14 horas tiempo del centro de México.

La venta anticipada Spotify será del jueves 26 de enero a las 12 horas al viernes 27 de enero a las 09:00 horas.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Hasta el momento, se desconocen cuáles serán los precios de los boletos para RBD, estos serán dados a conocer una vez que inicie la preventa.

¿RBD hizo enfurecer a sus fans?

No obstante, el anuncio también desató la furia de algunos de sus fans, pues muchos esperaran que la agrupación visitara otros países como Chile, Colombia, Perú, Argentina y España, pero esto no sucederá. Por ello, las redes sociales se inundaron de memes.

