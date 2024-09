Este fue el mensaje que la conductora Karime Borja escribió antes de la muerte de su hijo

En días pasados les informamos sobre la lamentable muerte de Mateo Lapo, de 4 años, el hijo de la famosa conductora de televisión y exreina de belleza de Guayaquil, Karime Borja.

¿De qué murió Mateo?

Mateo murió a causa de una “isquemia cerebral por hipoxia”, según relató el medio Ecuavisa. Por su parte, Karime Borja informó sobre la tragedia cuando replicó el emotivo mensaje de Dayanna Ivelice, mujer que se encargó de los cuidados del pequeño Mateo mientras estuvo hospitalizado y se despidió de él.

¿De qué estaba enfermo Mateo?

Mateo sufrió un percance en el año 2021 cuando cayó a una piscina y permaneció sin signos vitales durante 15 minutos, hasta que fue reanimado por los médicos. Posteriormente recobró la conciencia; sin embargo, esto le provocó una lesión en el cerebro equivalente a un 90% de discapacidad.

¿Qué publicó Karime Borja el día de su muerte?

Después de la muerte de su hijo, Karime Borja recibió miles de muestras de apoyo y compartió en redes sociales un video en el que le dio el último adiós a Mateo.

“Qué importante es aprender a soltar y decir adiós”, escribió la conductora ddde televisión. Sin embargo, no se refería a su hijo, sino a las relaciones de pareja y al amor propio.

¿Qué dijo la conductora en días pasados? Karime Borja se mostró destrozada por la noticia y una semana antes de la muerte de Mateo, la conductora compartió un desgarrador mensaje.

“Amo cuidar de ti, me llena el alma tener el privilegio de que mientras tú decidas seguir en esta tierra de mi mano, el tiempo que Dios nos regale, yo puedo agarrarte fuerte, amarte, cuidarte mucho y obvio ponerte bien guapísimo. Gracias por hacerme feliz a nuestra manera que es única. Dentro de lo doloroso que ha sido ver caer tu pelito por tanta medicina... hoy nuestra pequeña peluquería me hizo reír y disfrutarte como tanto me gusta. Gracias por recordarme el significado del amor. Te amo Mateo más que a mi propia vida, hasta la eternidad”, publicó.

Cabe mencionar que Mateo fue hospitalizado durante los primeros días de agosto luego de haber sido diagnosticado con una bacteria.