Muere a los 4 años el hijo de esta famosa conductora de televisión

La muerte no distingue entre sexo, edad, religión, ocupación o fama, pues agarra parejo y recientemente cobró la vida del hijo de la famosa conductora de televisión y exreina de belleza de Guayaquil, Karime Borja.

¿Cómo sucedieron los hechos? El hijo de la exreina de belleza falleció después de que fuera inducido a un coma por una “isquemia cerebral por hipoxia”, publicó Ecuavisa.

Maribel Guardia confirmó el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa. [VIDEO] El actor y también cantante de 27 años, Julián Figueroa, falleció este domingo a causa de un infarto agudo al miocardio.

Por su parte, Karime Borja informó sobre la tragedia cuando replicó el emotivo mensaje de Dayanna Ivelice, mujer que se encargó de los cuidados del pequeño Mateo mientras estuvo hospitalizado y se despidió de él.

Te puede interesar: Muere André Marín, comentarista deportivo; ¿de qué murió?

“Hoy me quedo con las ganas de poder ver esa risa pícara, esos bailecitos y las locuras de las que toda tu familia que te ama mucho me cuenta que hacías aquí en la Tierra. Pero creyendo que nos encontraremos en la eternidad y podré verte correr, saltar, riendo, siendo un niño feliz y te abrazaré tan fuerte, y estoy segura, que seguiremos aprendiendo juntos a lado de nuestro papito Dios donde no tendremos enfermedad ni tristeza.

Todo será bueno. Hasta entonces, seguiré aquí, recordándote siempre con una sonrisa en mi rostro, y entregando amor a los niños tanto como lo hice contigo, gracias por ser ese angelito que utilizó Dios para cambiar mi mente por completo, para ensañarme que los niños no son tan malos como parece, al contrario, son el amor más puro e inocente que hay aquí en la Tierra.

Fuiste y siempre serás mi mejor amigo, y claro que extrañaré en navidad ver películas juntos y ponerte tu ropita navideña, pasearte en tu cochecito, engreírte hasta que te quedes dormidito, contarte hermosas historias al oído, orar juntos, adorar a Dios y llenarte de mucho amor mi niño valiente. Ahora descansa, vuela alto, pronto nos vemos mi niño de luz”, escribió.

Te puede interesar: Muere querido integrante de la película Titanic; así lo despidió Céline Dion

¿Qué dijo la conductora al respecto?

Karime Borja se mostró destrozada por la noticia y una semana antes de la muerte de Mateo, la conductora compartió un desgarrador mensaje.

“Amo cuidar de ti, me llena el alma tener el privilegio de que mientras tú decidas seguir en esta tierra de mi mano, el tiempo que Dios nos regale, yo puedo agarrarte fuerte, amarte, cuidarte mucho y obvio ponerte bien guapísimo. Gracias por hacerme feliz a nuestra manera que es única. Dentro de lo doloroso que ha sido ver caer tu pelito por tanta medicina... hoy nuestra pequeña peluquería me hizo reír y disfrutarte como tanto me gusta. Gracias por recordarme el significado del amor. Te amo Mateo más que a mi propia vida, hasta la eternidad”, publicó.

¿De qué estaba enfermo Mateo?

Mateo sufrió un percance en el año 2021 cuando cayó a una piscina y permaneció sin signos vitales durante 15 minutos, hasta que fue reanimado por los médicos. Posteriormente recobró la conciencia; sin embargo, esto le provocó una lesión en el cerebro equivalente a un 90% de discapacidad.