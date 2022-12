El mensaje de María del Sol tras muerte de su hermano Alonso Echánove.

Este jueves les informamos sobre el lamentable fallecimiento del primer actor mexicano Alonso Echánove, quien falleció el día de ayer en el hospital Aranda de la Parra, en León, Guanajuato a los 68 años de edad. Este jueves le dedicó unas emotivas palabras su hermana María del Sol.

Su muerte fue dada a conocer por el presidente municipal de Guanajuato, Alejando Navarro, quien publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “Con profunda tristeza despedimos a nuestro primer actor Alonso Echánove, reconocido en la primera edición del BJX Festival, y que con más de 50 años de trayectoria en el teatro, televisión y cine nos ha dejado un gran legado a los guanajuatenses. Descanse en paz, maestro”.

Echánove descendió de una familia de artistas, pues su madre fue la actriz Josefina Echánove y sus hermanas, la periodista Peggy Echánove y la cantante María del Sol, ésta última ha sido la que más se ha consolidado en el mundo del espectáculo.

Alonso Echánove tuvo una juventud complicada pues tuvo algunos problemas con las drogas, desafortunadamente las cosas se complicaron durante su adultez, por ello, llegó a estar internado, pero lamentablemente no pudo superar su problema.

Con todo y eso tuvo una gran carrera artística protagonizando cintas como “Cuatro Lunas”, “Pandilleras”, “Conjugal Life”, “Lolo de Francisco Athié, In the middle of nowhere”, entre muchas otras producciones.

A lo largo de su brillante carrera actoral participó en 96 largometrajes, 24 melodramas y más de 100 obras de teatro, mismas que lo llevaron a ganar dos Premios Ariel. Cabe mencionar que el año pasado falleció su hermana Peggy y en 2020 partió del plano terrenal su madre Josefina.

¿Cómo se despidió María del Sol de su hermano? Horas después de que se informara sobre el fallecimiento de Alonso Echánove, su hermana María del Sol confirmó la triste noticia y le dedicó unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram.

“Hoy, el Primer Actor Alonso Echánove, se ha reunido con mi Reina Madre, Doña Josefina Echánove y con mi hermana Peggy Echánove. Sé que hay fiesta en el cielo, sin embargo, su partida deja partida mi vida, pero sé que, de la misma manera en que mi SEÑOR fortaleció, animó y consoló mi corazón con las partidas de mis dos mujeres, esta vez no será la excepción.

Agradezco al público y a todos los medios de comunicación el cariño y respeto que han tenido para toda mi Familia que hoy ya no está. Cómo dice Filipenses 4:6-7: No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesiten y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Y la paz de Dios, es paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo. Sé que comprenderán que es un tiempo donde necesito estar con mis familiares. Agradezco mucho su comprensión”; finalizó.