Muere el primer actor Alonso Echánove a los 68 años.

Este jueves 1 de diciembre se dio a conocer la muerte del actor Alonso Echánove, quien lamentablemente perdió la vida el día de ayer en el Hospital Aranda de la Parra, en León, Guanajuato.

Héctor Bonilla fue despedido con un homenaje en Bellas Artes.

Cabe recordar que Alonso Echánove viene de una familia de artistas, pues su madre fue la actriz Josefina Echánove y sus hermanos Peggy Echánove y María del Sol, esta última quien ha logrado consolidar una importante carrera dentro de la música por más de 30 años.

La complicada vida que tuvo en su juventud Alonso Echánove.

El actor vivió momentos complicados antes de entrar al mundo del espectáculo, pues en su juventud tuvo problemas con las drogas, ya que desde los 14 años consumía marihuana, lamentablemente en su vida de adulto las cosas se complicaron con el consumo de otras sustancias que lo llevaron a estar internado; sin embargo, no lograron ayudarlo con su problema.

No obstante, se convirtió en un gran actor protagonizando ‘Cuatro Lunas’ de Sergio Tovar Velarde, ‘Pandilleras’ de Ismael Rodríguez, ‘Conjugal Life’ de Carlos Carrera, ‘Lolo de Francisco Athié, In the middle of nowhere’ de Hugo Rodríguez, entre otras producciones que lo llevaron al estrellato.

Durante sus últimos años, el primer actor era parte del grupo de actuación de la Universidad de Guanajuato, aunque también lo dirigía.

A lo largo de su vida en las artes cinematográficas tuvo participación en 96 películas, 24 telenovelas, y más de 100 obras de teatro, mismas que lo llevaron a ganar dos Premios Ariel.

La familia del actor había vivido momentos muy complicados, ya que el año pasado falleció su hermana, mientras que el 29 de diciembre de 2020 su madre también había partido del plano terrenal.

Por medio de las redes sociales, Alejandro Navarro, presidente municipal de Guanajuato despidió al gran actor.

Con profunda tristeza despedimos a nuestro primer actor, Alonso Echánove, reconocido en la primera edición del @BJXfest, y que con más de 50 años de trayectoria en el teatro, televisión y cine nos ha dejado un gran legado a los guanajuatenses ✝️ Descanse en paz, maestro pic.twitter.com/GJ8yr8mh4g — Alejandro Navarro (@ANavarroMX) December 1, 2022