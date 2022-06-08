El mensaje del papá de Rubí Ibarra tras críticas por estar en La Academia.
La participación de Rubí Ibarra dentro de la nueva generación de La Academia ha causado mucha polémica, por lo que su padre ha mandado un mensaje de apoyo.
Luego de darse a conocer que Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de todo México, será parte de La Academia, se ha generado mucha polémica por su participación.
Primero tuvo un desacuerdo con Lolita Cortés el lunes pasado, pero eso no fue todo, ya que sus compañeros no han tomado a bien su presencia.
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Papá de Rubí lanza polémico mensaje en apoyo a su hija.
Ante la polémica y las reacciones, el papá de Rubí Ibarra, Crescencio Ibarra, escribió un mensaje en sus redes sociales mostrando su apoyo incondicional a su hija.
Como quisiera estar contigo en estos momentos como lo estuve cuando pasamos tantas cosas y retos juntos, sé que estás dando otro pasito muy importante y me duele no poder abrazarte y estar contigo. Recuerda que son retos que tienes que enfrentar. Solo te pido una cosa, que luches por tus sueños
El padre de Rubí le recordó a su hija que está junto a gente llena de talento, pero le pide que nunca se detenga para lograr sus sueños. Aunque le advierte que en ocasiones los sueños no se cumplen por este motivo.
Los tiempos de Dios son perfectos, si tiene algo para ti un día llegará, pero recuerda que tienes que poner todo de tu parte y si no pasará nada tenemos que aceptar porque así lo quiere Dios. Por último, te quiero decir una cosa: Todos te queremos mucho y recuerda: No te pueden hacer más daño del que ya te hicieron. Nos sentimos muy orgullosos de ti
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¿Cuándo comienza La Academia?
El gran estreno de La Academia será el próximo domingo 12 de junio en punto de las 20:00 por la señal de Azteca UNO, por lo que no te puedes perder una noche llena de sorpresas y mucho talento sobre el escenario.