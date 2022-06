Así excluyen participantes de La Academia a Rubí Ibarra.

Tal parece que la presencia de la quinceañera más famosa de México en La Academia no ha caído del todo bien, ya que primero fue Lolita Cortés la que mostró su desacuerdo tras la presentación de Rubí Ibarra el pasado lunes; sin embargo, no ha sido la única, ya que sus compañeros tampoco estarían muy a gusto teniéndola como compañera.

Rubí Ibarra García, la protagonista de uno de los fenómenos virales más importantes de los últimos años, vino al programa para contarnos toda la experiencia de su gran fiesta de XV años.

Estamos a escasos días del gran estreno de La Academia y todos los aspirantes buscan ganarse un lugar en el reality show de canto más importante de México, por lo que han dado lo mejor de sí en sus audiciones, pero una de las aspirantes que ha dado de qué hablar es Rubí Ibarra García.

La quinceañera más famosa de México audicionó con el tema “Equivocada” de Thalía y su presentación dejó mucho qué desear, pues tuvo serios problemas de afinación, mismos que Lolita Cortés no perdonó.

“Me sorprende muchísimo que luego de 7 mil y tantos que hicieron audición, esta noche, este es el ejemplo de lo que encontraron, me parece inverosímil (…) No entiendo a los que escogieron este alumnado, qué esperan que diga. No, nena, no, princesa, para mí tú no debes estar aquí”, dijo.

¡Rubí se queda! El primer concierto de #LaAcademia contará con la presencia de la quinceañera más viral. 🤩🎶🧡 pic.twitter.com/Ew7y30mcvT — La Academia (@LaAcademiaTV) June 7, 2022

Pese a todo, Rubí se ganó su pase para el primer concierto de La Academia, gracias a que la prensa y demás invitados aprobaron su audición.

“Estoy feliz, sé que la regué, yo entendería si me eliminaran o algo porque no lo hice realmente bien. Prometo que le pondré más ganas”, dijo Rubí entre lágrimas.

Compañeros excluyen a Rubí Ibarra

Luego de lo sucedido y que Rubí consiguiera su pase al primer concierto de La Academia, sus compañeros parecen no estar muy a gusto con su presencia, pues recientemente se filtró una imagen donde aparecen todos haciendo team back mientras la joven está sentada detrás de ellos completamente sola, lo que demuestra que hay un rompimiento interior de los demás alumnos con ella.

Tras la polémica que desató Rubí en su presentación en #LaAcademia, va a tener que echarle muchas ganas para lograr integrarse con sus compañeros. 😦🎙🎶 pic.twitter.com/MccVNN0bEI — La Academia (@LaAcademiaTV) June 7, 2022

Esto no le pondrá las cosas nada fáciles a Ibarra, quien además de lidiar con las críticas en su contra por sus problemas de afinación, tendrá que sortear el camino sola para poder evolucionar y así permanecer en la competencia.