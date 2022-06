VIDEO: Lolita Cortés explota contra Rubí Ibarra, la quinceañera viral.

La siempre polémica y controvertida crítica de La Academia, Lolita Cortés, mostró su desagrado después de que la quinceañera más famosa de México, Rubí Ibarra, se robara el show durante la rueda de prensa del reality de talentos con su presentación.

Rubí Ibarra García, la protagonista de uno de los fenómenos virales más importantes de los últimos años, vino al programa para contarnos toda la experiencia de su gran fiesta de XV años.

El pasado lunes 6 de junio se revelaron los nombres de quiénes serán los participantes de la más reciente edición de La Academia; sin embargo, la interpretación de Rubí Ibarra causó un gran revuelo y controversia, motivo por el cual los usuarios compararon a esta joven con Jolette, exalumna de la cuarta generación.

¿Quién es Rubí Ibarra?

Como mencionamos al principio, Rubí se convirtió en la quinceañera más famosa de México después de que en 2016 se hiciera viral debido al fiestón que organizaron los padres de la joven y al que invitaron a todo el país, debido a que la fiesta prometía una “chiva (premio de 10 mil pesos) y la presentación de diversos grupos en vivo.

Tras el fenómeno de su fiesta de XV Años, la joven intentó incursionar en el mundo de la música y la televisión, incluso la disquera Video Visa Récords le ofreció un contrato para grabar un disco del género norteño, pero dejó parado el proyecto y prefirió dedicarse a estudiar Comunicación.

Lolita Cortés no está de acuerdo con la participación de Rubí Ibarra

A casi seis años de su multitudinaria fiesta, Rubí formará parte de La Academia 20 Años, programa que podrás disfrutar a partir del próximo 20 de junio a través de nuestra señal de Azteca UNO.

Luego de la participación de los nuevos alumnos, dos de ellos tuvieron que abandonar la competencia por decisión del director y del panel de críticos conformado por Ana Bárbara, Arturo López Gavito y Lolita Cortés, no obstante, lo que llamó la atención, fue cuando le preguntaron a Cortés si la quinceañera más famosa de México debía permanecer en el programa.

“No nena, no princesa, para mí, tú no debes estar aquí”, dijo Lolita Cortés, quien mostró su desacuerdo con las palabras de Yahir, quien señaló que Rubí tenía inmunidad y no podía ser eliminada de la competencia.

“Cuando dijeron que tiene inmunidad vergüenza les debería de dar”, expresó