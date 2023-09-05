Mercurio retrógrado 2023: En estos días de septiembre NO te debes cortar el cabello

El cambio de mes para muchas personas es un nuevo comienzo, por lo que varias tienen la intención de renovar su look o tener una apariencia que esté más a la altura de sus gustos o necesidades.

Ahora bien, dentro de esta perspectiva, es que vale la pena saber cierta información que pueda ser útil y en este caso, nos convoca hablar sobre los días de septiembre dónde no te debes cortar el cabello a partir de la existencia de Mercurio Retrógrado.

Empecemos expresando que, este momento viene aconteciendo desde el pasado 23 de agosto, cuando comenzó este fenómeno astrológico que tanto interés despierta entre los conocedores de la materia. El mismo, se caracteriza por ser un estado de transición, porque las cosas no fluyen según lo planeado, aunque bueno, aquí es cuándo es importante recordar que aún estamos en medio de esta fase de transformación.

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¿En que días de septiembre no debes cortarte el cabello a causa de Mercurio Retrógrado?

Aparentemente, hasta el 15 de septiembre, es crucial mantenernos alerta y precavidos. Durante esta etapa podemos experimentar situaciones que parecen interferir con nuestros planes y decisiones cotidianas, es como si estuviéramos en un período de adaptación constante y eso puede generar cierta incomodidad.

Ahora bien, no todo es malo, pues los especialistas consideran que hay ciertas jornadas que quedan para emprender un gran cambio en nuestra apariencia. Ante esto, consideran que el 4, 11 y 12 de septiembre, se perfilan como momentos favorables para un cambio de look.

Sin embargo, existen varios consejos que puedes seguir en esta temporada, entre ellos se recomienda comprar cosas, firmar contratos o hacer viajes que no tenías planeados, al mismo tiempo, debes tener cuidado con las personas que tienes comunicación.

