¿Qué día México se oscurecerá por completo debido a un eclipse solar?

¿Alguna vez has presenciado un eclipse solar? Este fenómeno astronómico es uno de los más espectaculares que se pueden observar en la Tierra. Durante unos minutos, el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y la Luna bloquea la luz del Sol, creando sombras en la Tierra. Pero no te confíes, ver un eclipse solar puede ser peligroso para tus ojos si no tomas las precauciones necesarias.

¿Qué significan los eclipses y cómo aprovechar su energía?

Antes de que empiece el eclipse, y después de que termine, el disco solar completo brilla en el cielo. La capa visible del Sol se llama fotosfera. Mientras esperas que comience el eclipse, puedes emplear técnicas seguras para buscar manchas solares o áreas ligeramente más frescas sobre el Sol. Pero lo más impresionante ocurre durante la fase de totalidad del eclipse: el Sol está completamente oculto y se revela la gloriosa corona solar. Estos pocos minutos son los únicos momentos en los que podemos ver la corona, la capa más externa del Sol, que se extiende por millones de kilómetros.

¿Qué día México se oscurecerá por completo por el eclipse solar?

Si te fascinan los fenómenos astronómicos y contemplar los maravillosos espectáculos celestes, esta noticia te llenará de emoción. Se avecina un eclipse solar que cubrirá una región de México en total oscuridad. Según la NASA, el 8 de abril del año 2024 se producirá un eclipse solar visible en gran parte del norte de América. No obstante, aún queda un tiempo considerable antes de la fecha, así que no te emociones demasiado pronto.

La agencia gubernamental estadounidense ha revelado que los lugares más óptimos en el país para apreciar este evento serán: Mazatlán, Durango, Torreón y Monclova. Sin embargo, se podrá disfrutar del fenómeno en otras áreas, aunque no de forma totalmente total, como en Nayarit y Chihuahua.

El evento astronómico de 2024 es conocido como el Gran Eclipse Americano debido a que será observable en México, Canadá y Estados Unidos. De hecho, el país vecino del norte tendrá una mayor cantidad de lugares para apreciarlo, ya que se podrá ver en alrededor de 15 ciudades.

¿Cuándo fue la última que se presenció un eclipse solar en México?

La última vez que México presenció un eclipse solar fue el 11 de julio de 1991. Desde entonces, se han registrado varios eclipses solares parciales en el país, pero no ha habido un eclipse total desde entonces. En 2023 y 2024, México tendrá la oportunidad de ver un eclipse solar total.

