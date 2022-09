Michael Bublé asegura que su carrera sería más exitosa si no tuviera hijos ni esposa.

Michael Bublé es un reconocido cantante canadiense; sin embargo, sorprendió a sus fans al revelar que su carrera sería más exitosa si no tuviera esposa e hijos. Cabe señalar que es padre de tres hijos: Noha, Elías y Vida, los cuales procreó con su esposa Luisana Lopilato.

El cantante Drake Bell enfrentó todas las denuncias en su contra.

Michael Bublé y Luisana Lopilato están juntos desde 2008 y contrajeron matrimonio en 2011, pero, aunque le va muy bien en su carrera musical al cantante, el canadiense reveló que le hubiera ido mejor en el caso de no tener una familia y estar casado.

En entrevista para el podcast That Gaby Roslin, Bublé hizo un pequeño balance de lo que ha sido su vida personal y profesional. “Si hablas con mi manager, un tipo precioso y que gestionó muchas carreras importantes, me diría que su Bublé no se hubiera casado y no hubiera tenido hijos, sería una estrella más grande”.

“No puedes hacer las dos cosas con éxito. Relativamente, puede tener éxito, pero creo que uno siempre sufre”, añadió.

Te puede interesar: Exponen infidelidad de Drake Bell a su esposa durante visita a México.

¿Ha sido difícil para él tomar decisiones? El intérprete de “Sway”, “Feeling Good” y I’ll Never Not Love You” puso un ejemplo de cómo en ocasiones ha elegido a su familia en lugar de irse de gira.

“Desde que llegué al Reino Unido para hacer promoción, tuve que tomar la decisión de dónde pasaría el tiempo, y eso probablemente no fue bueno para los números de las listas en Italia, Holanda podría haber sido mejor, eso es lo que quiero decir”.

“Mi manager siempre me dice, ‘No es difícil tomar las decisiones, es difícil vivir con las consecuencias de esas decisiones, así que ¿puedes vivir con las consecuencias de eso, Mike? Si pones a tu familia primero va a perjudicar nuestra carrera en esos países, ¿qué piensas? Y, por supuesto, para mí ha sido difícil”.

Cabe mencionar que Michael Bublé se presentará próximamente en Argentina, un país que tiene un significado especial porque de allá es su familia, esto lo hizo saber en diálogo con Teleshow.

“El de acá no es un show más, es mi país, sé que soy un gringo, sé que soy de Canadá, pero mis bebés son argentinos, mi familia es argentina y es mi país, estoy orgulloso y yo brindo, brindo por la selección y brindo por mi gente y mi mujer es una orgullosa canadiense también. Entonces cuando haga este show, va a ser lo mismo para mí que cuando lo haga en Vancouver, Canadá, yo vengo a casa”, finalizó.