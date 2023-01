Así es como Michael J. Fox enfrentó el Parkinson.

Michael J. Fox es reconocido por protagonizar un clásico del cine de los años 80, Volver al Futuro; sin embargo el actor fue diagnosticado con Parkinson a los 30 años y él mismo cuenta la manera en la que enfrentó la enfermedad.

De acuerdo con lo relatado una mañana de 1990, Michael J. Fox se despertó y notó que su dedo meñique del pie izquierdo se movía de forma extraña e incontrolable, esto hecho lo llevó a visitar al médico. Un año más tarde, cuando el actor tenía 30 años, recibió el diagnóstico de Parkinson a través de un neurólogo.

¿Cómo enfrentó Michael J. Fox el diagnóstico de Parkinson?

Tras el diagnóstico de su enfermedad, Fox afirmó que volvió a beber: “No sabía lo que estaba pasando. No sabía lo que venía. Entonces, ¿qué pasaría si pudiera tomar cuatro copas de vino y tal vez un trago?”

“Definitivamente era un alcohólico”, reveló, pero ahora, asegura que ha “pasado 30 años sin tomar una copa”.

Fox admitió que su familia fue parte fundamental para ayudarlo a mantenerse sobrio, pues fue gracias al apoyo de su esposa y sus hijos. Así lo contó: “Tan bajo como el alcohol me había traído, la abstinencia me bajaría. Ya no podía escapar de mí mismo”.

¿Con qué proyecto regresa a la pantalla Michael J. Fox?

Ahora, Michael J. Fox regresa a la pantalla como protagonista de un documental donde habla de su enfermedad y que se estrenó en el Festival de Cine Sundance.

La estrella de Volver al Futuro compartió lo complicado que ha sido vivir con Parkinson, convivir diariamente con él y al mismo tiempo, que afortunadamente ha sabido encontrar la felicidad en medio de toda esa oscuridad.

“No puedes fingir en casa que no tienes Parkinson porque estás allí con él. Si estoy en el mundo, estoy tratando con otras personas y ellos no saben que lo tengo. Ha sido una lucha, pero estoy feliz. Lo digo porque espero que en algún nivel las personas puedan encontrar la felicidad a pesar de lo que están pasando”, concluyó el actor.