Michelle Salas recuerda a Silvia Pinal con fotos inéditas de su infancia

A poco más de una semana de la muerte de Silvia Pinal , Michelle Salas, su bisnieta, recordó en redes sociales a la última Diva del Cine de Oro de México y lo hizo compartiendo fotografías inéditas de su infancia.

La hija de Stephanie Salas, enterneció las redes al publicar una serie de fotografías de su infancia, en las que aparece al lado de su bisabuela y demás miembros de la Dinastía Pinal.

Te puede interesar: FOTOS | ¿Luis Enrique Guzmán no asistió a los homenajes de Silvia Pinal por alcoholismo?

Descanse en paz Silvia Pinal: COBERTURA ESPECIAL [VIDEO] Falleció la actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano, Silvia Pinal. Ventaneando realiza una cobertura el día de su partida.

¿Cuándo murió Silvia Pinal? Silvia Pinal falleció el pasado 29 de noviembre, debido a una neumonía, dejando un vacío irremplazable, pues su muerte no solo conmovió a quienes la admiraron, también a sus amigos y familiares.

¿Cómo recordó Michelle Salas a su bisabuela?

Sin duda, una de las más conmovidas por la muerte de Doña Silvia Pinal fue Michelle Salas, a través de su cuenta de Instagram le rindió un breve, pero sentido homenaje a su bisabuela.

En las imágenes, Michelle Salas aparece de niña y de adulta, acompañada por Silvia Pinal, y por las hijas de la fallecida actriz. La publicación la acompañó con el mensaje “Heaven gained an angel, but my heart holds you forever”.

¿Michelle Salas será la heredera mayoritaria de Silvia Pinal?

La muerte de Silvia Pinal ha desatado infinidad de rumores y especulaciones sobre el destino de su fortuna y el contenido del testamento que dejó la actriz. Recientemente, una periodista declaró que Michelle Salas siempre ocupó un lugar especial en el corazón de la actriz, por eso, la hija de Stephanie Salas sería una de las grandes ganadoras en la herencia que dejó la última Diva del Cine de Oro Mexicano.

Te puede interesar: VIDEO: Michelle Salas dedica un bello mensaje a Silvia Pinal

¿Cuáles son los bienes de Silvia Pinal?

La fortuna de la diva asciende a más de $1,000 millones de pesos, entre los bienes se hallan la famosa mansión de El Pedregal, diseñada por el arquitecto Manuel Rosen, ubicada en la Ciudad de México, valuada en $465 millones de pesos.

Además del Teatro Silvia Pinal, cuentas bancarias, joyas y al menos 20 estacionamientos públicos que producen $9 millones de pesos mensuales, también está su cuadro realizado por el pintor Diego Rivera, que tiene un valor de $3 millones de dólares, además de otras propiedades.