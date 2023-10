Michelle Vieth no perdona a Héctor Soberón tras disculpas

Michelle Vieth reacciona a las disculpas que Héctor Soberón realizó hace unos días y afirma que continuará impulsando la iniciativa de ley para que se castigue a todo aquel que difunda material íntimo sin consentimiento a manera de venganza, tal como afirma que Soberón lo hizo con ella hace varios años.

¿Qué dijo Michelle Vieth?

Durante una charla con algunos medios, entre ellos Ventaneando, Michelle Vieth dijo no saber nada sobre la disculpa pública que Héctor Soberón lanzó unos días. “Mira, fíjate que yo no sabía nada, pero finalmente cuando uno comete un delito y se disculpa pues eso no lo exime de cometer un delito. Es todo lo que puedo decir”.

“Es todo lo que voy a decir del tema, pero si necesitan alguna guía del proceso que se está llevando en el Senado para la iniciativa de ley. Estamos buscando un bienestar para la humanidad para un futuro, el trámite está y simplemente buscamos la aplicación de la ley y siempre se los he compartido”, agregó la actriz de 43 años.

Sobre las recientes declaraciones que su amiga Aracely Arámbula lanzó, señalando a Luis Miguel de ser un padre desobligado, Michelle Vieth se limitó a responder. “Yo estoy muy contenta de que mujeres nos inspiren porque es ejemplo de perseverancia, es un ejemplo de estar trabajando, es un ejemplo de mujer luchona”.

