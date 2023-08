Milagros Monserrat: Esto se sabe del hombre que apuñaló a mujer en calles de León, Guanajuato

La mañana de ayer jueves de 10 de agosto cerca de las 07:00 de la mañana, en la colonia Granada, una mujer fue apuñalada por un hombre, el cual se presume quería despojarla de sus pertenencias. El hecho derivó en la muerte de la joven que se resistió al presunto asalto tras recibir diversas puñaladas en el cuerpo.

¿Cómo sucedieron los hechos? En redes sociales comenzó a circular el video, en donde se ve a la joven identificada como Milagros Monserrat Meza de la Rosa, de 40 años, caminando por la calle y detrás de ella el agresor, que metros más adelante la atacaría.

Te puede interesar: Así fue detenido Fernando “N”, el hombre que golpeó a un empleado de comida rápida

Nuevos videos develan los movimientos de Debanhi Escobar.

Su agresor la apuñaló en reiteradas ocasiones, causándole heridas de gravedad a la mujer, que posteriormente perdió la vida. Milagros Monserrat Meza de la Rosa fue interceptada en el camino hacia el supermercado en el que trabaja como cajera.

Milagros pensó que era un asalto y le aseguró a su agresor que no tenía nada que darle. En un intento por evitar que le hiciera daño mencionó: “¿Qué te doy? No tengo nada, te lo juro que no tengo nada”.

También te puede interesar: VIDEO: Luchador de MMA protagoniza pelea contra un enorme oso.

Durante el forcejeo el sujeto la apuñaló varias veces y huyó del lugar. La mujer se cubrió la herida con la mano y caminó mientras se desangraba. De acuerdo con medios locales, cerca de las 07:00 cuerpos de emergencia arribaron al lugar, donde confirmaron la muerte de Milagros Monserrat Meza de la Rosa. (Mira el video)

¿Qué se sabe del sujeto que apuñaló a la mujer?

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana (SSPC) de León informó que trabaja en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer el feminicidio de Milagros y dar con el responsable.

Para ello exhortó a la ciudadanía a compartir cualquier dato que pudiera ser útil para identificar y localizar al feminicida. “Todos estamos indignados. No hay palabras que definan el sentimiento. La búsqueda no para y seguirá hasta que sea capturado. Si sabes dónde está o tienes datos que nos hagan detenerlo más rápido, es momento de hablar”, sostuvo la secretaría.

“Colonia Granada”:

Porque una mujer de 38 fue asesinada en León por un sujeto luego de resistirse a un asalto. pic.twitter.com/nuOikJHDba — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 10, 2023

Te puede interesar: Última Hora: Confirman que María Fernanda Sánchez, joven desparecida en Alemania, fue encontrada sin vida

¿Cómo es el agresor de Milagros Monserrat Meza de la Rosa?

El agresor de Milagros Monserrat Meza de la Rosa es de complexión media, cabello oscuro, iba vestido con una camisa verde fluorescente y pantalón de mezclilla, informó la SSPC.

Después de que se difundiera la información sobre el agresor de Milagros, Agentes de Investigación Criminal y de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, esperan que un juez libere la orden de cateo para poder ingresar al domicilio donde supuestamente se esconde el agresor, esto en la colonia Moderna.