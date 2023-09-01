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FOTOS | Miley Cyrus reflexionó sobre su polémica adolescencia

La estrella ahora reflexiona sobre su juventud y disfruta de una nueva etapa en su vida. Todos los detalles en fotos.

Por: Maribel Velázquez

Miley selfie con lentes.jpg
Miley rock.jpg
Miley sacando la lengua.jpg
Miley saludando.jpg
Miley selfie con audifonos.jpg
Miley de joven.jpg
miley-cyrus-300.jpg
Miley en concierto.jpg
Miley labios rojos.jpg
Miley fit.jpg
Miley con sombrero.jpg
Miley con el ejercito.jpg
Miley con lentes.jpg
Miley cantando.jpg
Miley con Metallica.jpg
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