Este es el mínimo de días trabajados para recibir aguinaldo en 2024

¡Ya huele a ponche y tamales! Y es que las fiestas decembrinas están a la vuelta de la esquina, trayendo consigo una de las tradiciones más esperadas por los trabajadores: el aguinaldo. Pero, ¿sabes exactamente cuántos días necesitas trabajar para recibir este beneficio?

¿Cuál es el objetivo del aguinaldo?

Para empezar, es importante recordar que el aguinaldo es un pago extra que reciben los trabajadores cada año como parte de sus prestaciones. Este derecho está establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y su objetivo es brindar un apoyo económico adicional a los empleados durante la temporada navideña.

¿Cuál es el mínimo de días para recibir aguinaldo?

En este sentido, de acuerdo con la LFT, todos los trabajadores tienen derecho a un pago equivalente a, por lo menos, 15 días de salario por un año de servicios. Esto quiere decir que si trabajaste los 365 días del año, tienes derecho a recibir el aguinaldo completo.

Pero, ¿y si no trabajé todo el año? No te preocupes. Si no cumpliste el año completo en tu empleo, tienes derecho a una parte proporcional de este beneficio, de acuerdo con el tiempo que hayas laborado. Por ejemplo, si trabajaste seis meses, recibirás la mitad.

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo?

Además, la ley establece que debe pagarse a todos los trabajadores antes del 20 de diciembre. Si tu patrón no te lo paga en esa fecha, tienes hasta un año para presentar una reclamación ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

¿Qué hacer si no pagan el aguinaldo?

Ahora bien, si no recibiste tu aguinaldo o consideras que el monto que te pagaron es incorrecto, puedes acudir a la Profedet para solicitar asesoría y apoyo. Esta institución te brindará orientación gratuita sobre tus derechos y te ayudará a iniciar un procedimiento legal en caso de ser necesario.

