Minnie West da alarmante mensaje tras haberse internado a una clínica psiquiátrica.

A dos meses del lamentable fallecimiento de Amaparín Serrano, Minnie West, su hija, decidió internarse en una clínica psiquiátrica para superar la muerte de su madre, con quien tenía una relación muy cercana.

¿Cuál fue el último mensaje de Minnie West antes de internarse? Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde la actriz compartió varias fotos en donde dejó claro que necesitaba ayuda profesional para superar este momento, haciendo énfasis en la salud mental de las personas.

“Hoy, algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días. A algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mí me parece tanto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental”.

En las imágenes que compartió con sus fans, se puede ver que la joven todo el tiempo está abrazada de su novio, Nacho Peregrín, hermano de Belinda.

“Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda. Yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola. La salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla”.

Minnie West reaparece en redes y alarma a sus fans

Minnie West ha sido la más afectada tras lo sucedido y, aunque informó que se alejaría de las redes sociales por lo mismo, reapareció recientemente en TikTok, donde expresó su sentir.

“Cuando estás teniendo un mal día, abandona todo. Ve a casa y duerme ¿Qué importa? Inténtalo otra vez mañana. No todos los días pueden ser bueno. Algunos días están arruinados y no se pueden arreglar. Cuando tenemos un día que no se puede reparar, es el universo hablándote. Tiene un mensaje. Escucha el universo. Ve a casa. Guarda tu energía. Mañana es otro día. Por ahora solo relájate”, se escucha mientras Minnie West únicamente hace lipstick de un audio en inglés.