Estamos a pocos días de ser testigos de la elección de la Miss Universo 2026, en donde poco a poco las concursantes han mostrado sus aptitudes y carisma y talentos con los que no solo deslumbrarán a los jueces, sino al mundo entero.

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Como sabemos que este evento es uno de los más vistos de todo el mundo, te compartiremos todo lo que debes de saber para que lo puedas seguir desde países como Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Guatemala, Argentina, España y más naciones de Latinoamérica.

¿Cuándo y a qué hora es la Final de Miss Universo?

Es importante que sepas que este sábado 21 de noviembre comienzan las competencias de trajes típicos o trajes nacionales y el domingo 22 son las pruebas preliminares, en donde las participantes desfilan en traje de baño.

La Final de Miss Universo será el martes 24 de noviembre a las 19:00 pm (Horario del centro de México), por lo que podrás verla en estos países a esta hora:

Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua - 19:00 hrs

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador - 20:00 hrs

Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana Bolivia y Panamá - 21:00 hrs

Argentina, Chile y Uruguay - 22:00 hrs

España - 2:00 am (+1 día)

¿Quién representa a México en Miss Universo 2026?

Para la edición de 2026, México será representado por la modelo y empresaria María Guadalupe Vargas Naranjo de 28 años.

María es licenciada en Negocios Internacionales por el Centro de Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara.

En el año 2020 fundó su empresa María Vargas Company, dando pasos dentro del mundo del maquillaje, además de que también se ha desenvuelto como maestra de danza y Educación Artística.