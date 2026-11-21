¡Que comience la cuenta regresiva para conocer a la ganadora de Miss Universo 2026! Este sábado, 21 de noviembre, arrancan las jornadas principales de la edición número 75 del certamen de belleza más famoso del mundo. El evento se llevará a cabo en San Juan, Puerto Rico, donde un total de 116 candidatas de diferentes territorios buscarán quedarse con la corona y convertirse en la sucesora de la mexicana Fátima Bosch. A continuación, te compartimos la lista completa de participantes:
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- Albania: Jogersa Beqiri
- Alemania: Celina Weil
- Argentina: Daiana Pereyra
- Armenia: Arena Zeynalian
- Aruba: Elizabeth Johnson
- Australia: Caitlin Worthington
- Bahamas: Shwandra Henfield
- Bangladesh: Samira Khan Mahi
- Bélgica: Olga Lombardo
- Belice: Aliya Karotkaya
- Bolivia: Valeria Mena
- Bonaire: Carolina Porras
- Botsuana: Danilo Moses
- Brasil: Marcella Kozinski
- Cabo Verde: Armandina Cunha
- Camboya: Rthna Than
- Camerún: Audrey Black
- Canadá: Aslihan Morali
- Chile: Dominga López
- China: Shiqi Wang
- Colombia: María Alejandra López
- Corea del Sur: Yurim Kim
- Costa Rica: Mariale Acosta
- Croacia: Antea Mršić
- Cuba: Mia Dio
- Curazao: Bianty Gomperts
- Dinamarca: Fie Rose Lindegaard
- Ecuador: Dalia Bucaram
- Egipto: Sonia Gergis
- El Salvador: Sofía Córdova
- Eslovaquia: Anna Lickova
- España: Susana Medina
- Estados Unidos: Justus Kelley
- Estonia: Emili Denneng
- Etiopía: Bruk Belete
- Filipinas: Bea Millan-Windorski
- Finlandia: Veera Grönlund
- Francia: Garance Authié
- Ghana: Belvy Ofori
- Gran Bretaña: Angela Aumonier
- Grecia: Olivia Vasilopoulos
- Guadalupe: Chloé Deher
- Guatemala: Adelina Castillo
- Guinea: Justine Kamara
- Guinea Ecuatorial: Isabel Mbomio
- Guayana: Angel Bhathal
- Haití: Tatenda Rameau
- Honduras: Luisa Pineda
- Hongos Kong: Jennifer Zhou
- Hungría: Kamila Kiss
- India: Kaziah Mejo
- Irak: Samantha Slewa
- Irlanda: Aideen Howard
- Islandia: Sigríður Hrafnkelsdóttir
- Isla de la Reunión: Abigaëlle Tailamée
- Islas Caimán: Juliana Myers
- Islas Turcas y Caicos: Selena Grant
- Islas Vírgenes Británicas: Orealia Thomas
- Islas Vírgenes de Estados Unidos: Jenna-Monét Queeley
- Israel: Danielle Yablonka
- Italia: Giada Folcia
- Jamaica: Celene Hall
- Japón: Sayuki Ito
- Jordania: Destiny Anbar
- Kazajistán: Alina Ekaterinecheva
- Kenia: Jean Ojiro
- Kirguistán: Medina Ermekova
- Kosovo: Evisa Pacolli
- Letonia: Lasma Kuhtarska
- Líbano: Perla Harb
- Lituania: Olga Bykadorova
- Macao: Xuhe Hou
- Malta: Francesca Mercieca
- Martinica: Larissa Ségarel
- Mayotte: Maëva Toumbou Dani
- México: María Vargas
- Moldavia: Dorina Darii
- Mongolia: Namuunaa Otgonbaatar
- Montenegro: Aleksandra Ivezaj
- Myanmar: May Grace Parry
- Namibia: Charene Labuschagne
- Nicaragua: Jasmine Blandford
- Nigeria: Danielle Adewusi
- Noruega: Abelone Smedsrud
- Nueva Zelanda: Georgia Waddington
- Países Bajos: Melissa Bottema
- Pakistán: Misbah Arshad
- Panamá: Gabriela González
- Paraguay: Gretha Matiauda
- Perú: Luren Márquez
- Polonia: Vivica Lewandowski
- Portugal: Isabela Santos
- Puerto Rico: Jennifer Barreto
- República Checa: Dominika Kotoučková
- República Democrática del Congo: Jessi Kalambayi
- República Dominicana: Melissa Núñez
- Rumania: Sabina Parmac
- Rusia: Alexandra Stashkevich
- San Martín: Elle Duncan
- Santa Lucía: Bernella Velinor
- Serbia: Nikolina Vujičić
- Sierra Leona: Katti Fofanah
- Sri Lanka: Nimhara Sasindi
- Sudáfrica: Bajabulise Thela
- Suecia: Josefin Strand
- Suiza: Itiya Dube
- Surinam: Maruschka Sahiboe
- Tanzania: Elizabeth Makune
- Trinidad y Tobago: Vinita Manoo
- Túnez: Sarrah Brahmi
- Ucrania: Anna Nikonova
- Uganda: Mitchelle Daka
- Uruguay: Lucía Piñeyro
- Uzbekistán: Ziedakhon Sharipova
- Venezuela: Clara Vegas
¿Quiénes son las 5 favoritas para ganar Miss Universo 2026?
De acuerdo con diversas encuestas en redes sociales, las principales candidatas para ganar el certamen son Mia Dio, de Cuba; Dominga López, de Chile; Jennifer Barreto de Puerto Rico; Bea Millan-Windorski de Filipinas y Clara Vegas, de Venezuela. Cabe mencionar que estos tres últimos países son de los que más coronas han ganado a lo largo del concurso. Por su lado, Venezuela cuenta con un total de siete títulos ganados, seguido por Puerto Rico con cinco y Filipinas con cuatro.
¿Cuándo es Miss Universo 2026?
De las 116 representantes, solo 30 lograrán llegar a la Gran Final de Miss Universo 2026, la cual tendrá lugar el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México).