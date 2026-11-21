¡Que comience la cuenta regresiva para conocer a la ganadora de Miss Universo 2026! Este sábado, 21 de noviembre, arrancan las jornadas principales de la edición número 75 del certamen de belleza más famoso del mundo. El evento se llevará a cabo en San Juan, Puerto Rico, donde un total de 116 candidatas de diferentes territorios buscarán quedarse con la corona y convertirse en la sucesora de la mexicana Fátima Bosch. A continuación, te compartimos la lista completa de participantes:

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Albania : Jogersa Beqiri

: Jogersa Beqiri Alemania : Celina Weil

: Celina Weil Argentina : Daiana Pereyra

: Daiana Pereyra Armenia : Arena Zeynalian

: Arena Zeynalian Aruba : Elizabeth Johnson

: Elizabeth Johnson Australia : Caitlin Worthington

: Caitlin Worthington Bahamas : Shwandra Henfield

: Shwandra Henfield Bangladesh : Samira Khan Mahi

: Samira Khan Mahi Bélgica : Olga Lombardo

: Olga Lombardo Belice : Aliya Karotkaya

: Aliya Karotkaya Bolivia : Valeria Mena

: Valeria Mena Bonaire : Carolina Porras

: Carolina Porras Botsuana : Danilo Moses

: Danilo Moses Brasil : Marcella Kozinski

: Marcella Kozinski Cabo Verde : Armandina Cunha

: Armandina Cunha Camboya : Rthna Than

: Rthna Than Camerún : Audrey Black

: Audrey Black Canadá : Aslihan Morali

: Aslihan Morali Chile : Dominga López

: Dominga López China : Shiqi Wang

: Shiqi Wang Colombia : María Alejandra López

: María Alejandra López Corea del Sur : Yurim Kim

: Yurim Kim Costa Rica : Mariale Acosta

: Mariale Acosta Croacia : Antea Mršić

: Antea Mršić Cuba : Mia Dio

: Mia Dio Curazao : Bianty Gomperts

: Bianty Gomperts Dinamarca : Fie Rose Lindegaard

: Fie Rose Lindegaard Ecuador : Dalia Bucaram

: Dalia Bucaram Egipto : Sonia Gergis

: Sonia Gergis El Salvador : Sofía Córdova

: Sofía Córdova Eslovaquia : Anna Lickova

: Anna Lickova España : Susana Medina

: Susana Medina Estados Unidos : Justus Kelley

: Justus Kelley Estonia : Emili Denneng

: Emili Denneng Etiopía : Bruk Belete

: Bruk Belete Filipinas : Bea Millan-Windorski

: Bea Millan-Windorski Finlandia : Veera Grönlund

: Veera Grönlund Francia : Garance Authié

: Garance Authié Ghana : Belvy Ofori

: Belvy Ofori Gran Bretaña : Angela Aumonier

: Angela Aumonier Grecia : Olivia Vasilopoulos

: Olivia Vasilopoulos Guadalupe : Chloé Deher

: Chloé Deher Guatemala : Adelina Castillo

: Adelina Castillo Guinea : Justine Kamara

: Justine Kamara Guinea Ecuatorial : Isabel Mbomio

: Isabel Mbomio Guayana : Angel Bhathal

: Angel Bhathal Haití : Tatenda Rameau

: Tatenda Rameau Honduras : Luisa Pineda

: Luisa Pineda Hongos Kong : Jennifer Zhou

: Jennifer Zhou Hungría : Kamila Kiss

: Kamila Kiss India : Kaziah Mejo

: Kaziah Mejo Irak : Samantha Slewa

: Samantha Slewa Irlanda : Aideen Howard

: Aideen Howard Islandia : Sigríður Hrafnkelsdóttir

: Sigríður Hrafnkelsdóttir Isla de la Reunión : Abigaëlle Tailamée

: Abigaëlle Tailamée Islas Caimán : Juliana Myers

: Juliana Myers Islas Turcas y Caicos : Selena Grant

: Selena Grant Islas Vírgenes Británicas : Orealia Thomas

: Orealia Thomas Islas Vírgenes de Estados Unidos : Jenna-Monét Queeley

: Jenna-Monét Queeley Israel : Danielle Yablonka

: Danielle Yablonka Italia : Giada Folcia

: Giada Folcia Jamaica : Celene Hall

: Celene Hall Japón : Sayuki Ito

: Sayuki Ito Jordania : Destiny Anbar

: Destiny Anbar Kazajistán : Alina Ekaterinecheva

: Alina Ekaterinecheva Kenia : Jean Ojiro

: Jean Ojiro Kirguistán : Medina Ermekova

: Medina Ermekova Kosovo : Evisa Pacolli

: Evisa Pacolli Letonia : Lasma Kuhtarska

: Lasma Kuhtarska Líbano : Perla Harb

: Perla Harb Lituania : Olga Bykadorova

: Olga Bykadorova Macao : Xuhe Hou

: Xuhe Hou Malta : Francesca Mercieca

: Francesca Mercieca Martinica : Larissa Ségarel

: Larissa Ségarel Mayotte : Maëva Toumbou Dani

: Maëva Toumbou Dani México : María Vargas

: María Vargas Moldavia : Dorina Darii

: Dorina Darii Mongolia : Namuunaa Otgonbaatar

: Namuunaa Otgonbaatar Montenegro : Aleksandra Ivezaj

: Aleksandra Ivezaj Myanmar : May Grace Parry

: May Grace Parry Namibia : Charene Labuschagne

: Charene Labuschagne Nicaragua : Jasmine Blandford

: Jasmine Blandford Nigeria : Danielle Adewusi

: Danielle Adewusi Noruega : Abelone Smedsrud

: Abelone Smedsrud Nueva Zelanda : Georgia Waddington

: Georgia Waddington Países Bajos : Melissa Bottema

: Melissa Bottema Pakistán : Misbah Arshad

: Misbah Arshad Panamá : Gabriela González

: Gabriela González Paraguay : Gretha Matiauda

: Gretha Matiauda Perú : Luren Márquez

: Luren Márquez Polonia : Vivica Lewandowski

: Vivica Lewandowski Portugal : Isabela Santos

: Isabela Santos Puerto Rico : Jennifer Barreto

: Jennifer Barreto República Checa : Dominika Kotoučková

: Dominika Kotoučková República Democrática del Congo : Jessi Kalambayi

: Jessi Kalambayi República Dominicana : Melissa Núñez

: Melissa Núñez Rumania : Sabina Parmac

: Sabina Parmac Rusia : Alexandra Stashkevich

: Alexandra Stashkevich San Martín : Elle Duncan

: Elle Duncan Santa Lucía : Bernella Velinor

: Bernella Velinor Serbia : Nikolina Vujičić

: Nikolina Vujičić Sierra Leona : Katti Fofanah

: Katti Fofanah Sri Lanka : Nimhara Sasindi

: Nimhara Sasindi Sudáfrica : Bajabulise Thela

: Bajabulise Thela Suecia : Josefin Strand

: Josefin Strand Suiza : Itiya Dube

: Itiya Dube Surinam : Maruschka Sahiboe

: Maruschka Sahiboe Tanzania : Elizabeth Makune

: Elizabeth Makune Trinidad y Tobago : Vinita Manoo

: Vinita Manoo Túnez : Sarrah Brahmi

: Sarrah Brahmi Ucrania : Anna Nikonova

: Anna Nikonova Uganda : Mitchelle Daka

: Mitchelle Daka Uruguay : Lucía Piñeyro

: Lucía Piñeyro Uzbekistán : Ziedakhon Sharipova

: Ziedakhon Sharipova Venezuela: Clara Vegas

¿Quiénes son las 5 favoritas para ganar Miss Universo 2026?

De acuerdo con diversas encuestas en redes sociales, las principales candidatas para ganar el certamen son Mia Dio, de Cuba; Dominga López, de Chile; Jennifer Barreto de Puerto Rico; Bea Millan-Windorski de Filipinas y Clara Vegas, de Venezuela. Cabe mencionar que estos tres últimos países son de los que más coronas han ganado a lo largo del concurso. Por su lado, Venezuela cuenta con un total de siete títulos ganados, seguido por Puerto Rico con cinco y Filipinas con cuatro.

¿Cuándo es Miss Universo 2026?

De las 116 representantes, solo 30 lograrán llegar a la Gran Final de Miss Universo 2026, la cual tendrá lugar el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México).