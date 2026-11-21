La representante de México para la Miss Universo 2026 ya está dando de qué hablar, pues durante uno de sus más recientes momentos en el certamen, María desfiló portando un traje nacional y un impresionante atuendo en color rosa adornado con flamencos y un gran abanico de plumas rosas, todo en tonos fucsias. Toma en cuenta que la celebración 75 de los premios está planeada para llevarse a cabo el próximo 24 de noviembre del 2026.

¿Cómo fue el traje de flamencos de María Vargas en Miss Universo 2026?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la mexicana desafió por el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con una propuesta visual dominada por el color rosa. Este diseño ha llamado la atención por su tocado de plumas y una estructura sobresaliente por la espalda, todo acompañado de un llamativo abanico de plumas rosadas.

Además de lo llamativo del color rosado, el atuendo estuvo acompañado de dos figuras de flamencos, las cuales han llamado mucho la atención por su imponente tono.

¿Quién es María Vargas, la representante de México en Miss Universo 2026?

María Guadalupe Vargas Naranjo, mejor conocida como Maria Vargas, actualmente de 28 años, es originaria de Zapopan, Jalisco. La joven es licenciada en Negocios Internacionales por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, además de empresaria y escritora.

La joven cuenta con una amplia trayectoria dentro de los certámenes de belleza, iniciando su carrera en 2018 cuando participó en Miss Jalisco y consiguió colocarse entre las cinco finalistas. Además, la mexicana consiguió la corona de Miss Universe México el 29 de agosto de 2026.

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2026?

La gran final de la celebración 75 de Miss Universo 2026 se celebrará el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan. No obstante, precio a los participantes, también tendrán que superar la competencia preliminar, programada para el domingo 22 de noviembre.