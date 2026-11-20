¡Que comience la carrera por el título de Miss Universo 2026! A lo largo de los años, México se ha convertido en uno de los protagonistas del certamen gracias a las hermosas mujeres que lo han representado y las coronas que se han llevado. De hecho, la nación se ubica entre los cinco países con más títulos ganados en la historia del concurso, con un total de cuatro coronas ganadas; pero ¿quiénes son las Reinas de Belleza que le dieron el triunfo a México? Aquí te contamos.

También te puede interesar: De dinero en efectivo a un departamento DE LUJO con su nombre: los PREMIOS de Miss Universo 2026 que se llevará la ganadora

¿Cuántas veces ha ganado México el certamen de Miss Universo? Ellas son las Reinas de Belleza

Actualmente, México cuenta con un total de cuatro coronas ganadas en Miss Universo, justo por detrás de Estados Unidos (9), Venezuela (7) y Puerto Rico (5). La primera llegó en 1991 con Lupita Jones, quien se convirtió en la primera representante mexicana en ganar el concurso. Ximena Navarrete consiguió la segunda victoria para el país en 2010.

La tercera corona llegó de la mano de Andrea Meza en 2021, durante la ceremonia correspondiente a la edición de 2020, pues en aquel entonces el certamen se vio obligado a retrasar su fecha debido a la pandemia de COVID-19. Años después, precisamente en noviembre de 2025, Fátima Bosch hizo historia al convertirse en la cuarta mexicana en ganar Miss Universo, sumándose a la lista exclusiva junto a Lupita, Ximena y Andrea.

¿Quién es la representante de México en Miss Universo 2026?

Este año, la encargada de representar al país es la oriunda de Zapopan, Jalisco, María Guadalupe Vargas Naranjo. La modelo y empresaria de 28 años se llevó el título de Miss Universo México en la ceremonia celebrada en Los Cabos, Baja California Sur, el pasado mes de agosto. ¿Logrará darle su quinta corona al país? Por ahora, no queda más que esperar a la Gran Final.

¿Cuándo es Miss Universo México 2026?

La Gran Final de Miss Universo 2026 se llevará a cabo este martes, 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan. La encargada de entregar la corona será Fátima Bosch, quien reconocerá a su sucesora. La cita es en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México).