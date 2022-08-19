Mitzy habla sobre su serie biográfica y lo que hará para no balconear a nadie.

Jorge García Cárdenas, mejor conocido como Mitzy, el ‘Diseñador de Las Estrellas’, reveló en exclusiva para Ventaneando que está preparando su propia serie biográfica, al tiempo que dio más detalles sobre lo que podremos ver en este proyecto televisivo.

Y es que los secretos de muchas estrellas mexicanas podrían quedar al descubierto de Mitzy, quien ya se encuentra preparando la producción que estará encabezada por Edward James Olmos y en la cual se abordarán sus 50 años de trayectoria como diseñador del medio artístico mexicano.

“En mis 50 años pues pasaron todas las estrellas de México, todas, no me faltó ninguna, así es que sí viene esa parte de mi relación con todas ellas (actrices mexicanas)”, dijo el ‘Diseñador de las Estrellas’.

“Me voy la próxima semana a Los Ángeles, estamos en ese proceso de estar festejando allá los 50 años de trayectoria, pero a parte, también tengo cita con el señor Edward James Olmos que es el que está encargado de todo”, añadió.

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¿Pidió permiso para contar detalles sobre las actrices? Mitzy también aseguró que no pidió permiso para contar detalles de su trato con las artistas ya que siempre existe el recurso de modificar los nombres para evitar no ser demandado. “Cambiamos nombres y eso, no hay problema. Es que nadie sabe lo que estoy escribiendo”, dijo entre risas el diseñador mexicano.

“Yo precisamente en el contrato les especifiqué que ellos son responsables de lo que escriban porque primero viene del libro, el libro viene del libreto y entonces, ellos serán responsables de lo que yo ellos escriban. Esto es mi vida y serán responsables de lo que salga”, precisó.

Su faceta como representante

Cabe señalar que además de su serie biográfica, Mitzy decidió incursionar en la representación artística pues dio a conocer que está lanzando un grupo de banda llamado “Pequeños Legendarios”.

“Aquí tengo a mis Pequeños Legendarios que es el grupo que estoy lanzando, estoy preparando otros grupos, pero esto siempre me gustó, entonces dije es el tiempo y el momento de lanzar a mi grupo”, finalizó.