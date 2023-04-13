Mónica Castañeda rompe el silencio tras agresión de la hija de Olivia Collins.

Durante la realización de su trabajo periodístico en la cobertura de la muerte de Julián Figueroa, nuestra compañera Mónica Castañeda fue agredida física y verbalmente por la hija de Olivia Collins, quien iba llegando a la casa de Maribel Guardia.

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En medio de la polémica, Mónica Castañeda habló de lo sucedido en el espacio de Hechos Meridiano, donde explicó todo lo que pasó en ese momento de la llegada de Olivia Collins y su hija.

Yo no puedo hablar de qué les molesta, ellas ya tenían cerca de cinco o diez minutos, porque delante de ellas estaba Verónica del Castillo, cuando llega Verónica del Castillo le dicen que no puede entrar… Es en el momento en que Olivia intenta ingresar y los policías le piden una identificación, transcurren varios minutos, mientras los reporteros alrededor le piden una entrevista…

¿Cuál fue la agresión en contra de Mónica Castañeda?

Las cosas se complicaron cuando Olivia Collins y su hija se bajaron del coche, la molestia fue ocasionada por la presencia de tantos reporteros que habían intentado entrevistar a su mamá, ella fue la primera en agredir a Mónica Castañeda, quien fue defendida por sus compañeros periodistas.

En el momento en el que llega y a mí me toma por la espalda, pues es cuando ella voltea y me toma del pecho literalmente, entonces, la verdad, es que lo único que yo le digo, ‘suéltame, no me toques’, porque no había necesidad y mis compañeros reporteros reaccionaron y todos le decían no toques y, aún así, lanzó el siguiente golpe

¿Realmente hubo una patada en ese momento?

En redes sociales había imágenes de una supuesta patada al momento de la agresión a Mónica Castañeda, pero es nuestra compañera la que dice su versión sobre lo sucedido.

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