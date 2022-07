Mónica Dossetti: Persona de su pasado llegaría a rescatarla del infierno que vive.

Recientemente se filtró un video en donde aparece Mónica Dossetti, exactriz que se encuentra postrada en una silla de ruedas debido a una esclerosis múltiple, siendo violentada por su hermano José Dossetti.

En el video se aprecia como José intenta estrangular a Mónica, quien se retiró de los sets de grabación en el año 2015 debido a su condición de salud y que desde entonces se encuentra bajo el cuidado de su hermano.

Luego de que autoridades del estado de Morelos acudieran al hogar donde vive la actriz y realizaran las averiguaciones correspondientes, se determinó que José Dossetti fuera separado de su hermana, pese a la voluntad de la afectada, quien se niega a emprender acción legal contra su familiar por temor a perderlo.

José Dossetti acudió este viernes a una audiencia donde le fue ratificada la medida cautelar para protección de la actriz, por lo que no se le podrá acercar durante un periodo de 60 días.

A su salida declaró a Ventaneando que estranguló a su hermana “porque uno se satura, porque la vida del cuidador también es jodida como la del enfermo, porque amo a mi hermana y la quiero ayudar y la cuido desde hace 14 años y un día me rebasó, me rebasó un día y la vida que tengo y todo lo que me hace falta para que esté en buenas condiciones”.

¿Qué le depara a Mónica Dossetti? Padme Vidente, nuestra consejera espiritual habló sobre el caso de la actriz y reveló que Mónica no quiere que se proceda legalmente contra su hermano ya que se siente sola; sin embargo, llegará alguien de su pasado y la va a rescatar.

“Al final de cuentas va a llegar una persona del pasado y la va a empezar a rescatar y sobre todo le va a brindar este amor, este apoyo y esta tranquilidad, no va a ser tan rápido; sin embargo, esta persona que es del pasado, no vive aquí en México y va a venir por ella desde el extranjero”, reveló.



Luis Miguel quiere sentar cabeza

Luis Miguel siempre ha sido muy hermético con su vida privada, sobre todo en los últimos años donde se le ha visto a cuentagotas; sin embargo, en días recientes sorprendió a propios y a extraños al ser captado escogiendo lo que presumiblemente sería el anillo de compromiso que le dará a su actual novia Mercedes Villador.

Chisme No Like reveló el pasado 13 de julio que ‘El Sol’ se encuentra muy enamorado de Mercedes Villador y que fue visto en Miami comprando el anillo de compromiso que le dará este fin de semana a la modelo argentina de 42 años.

Elisa Beristain dijo que Luismi está convencido de formalizar su relación con Villador y le dará el anillo este mismo fin de semana. “Tenemos la información exclusiva de que este anillo se lo dará ‘El Sol’ a su amada este fin de semana”, dijo la conductora.

¿Habrá boda? Nuestra vidente no deja escapar una y reveló que el intérprete de “Tengo todo excepto a ti”, “La incondicional” y “Hasta que me olvides”, entre muchos otros, le entregará este fin de semana el anillo de compromiso a Mercedes Villador.

“Vamos a ver que efectivamente en este fin de semana va a entregar el anillo mi querido ‘Sol’, pero aparte de todo, ¿qué es lo que dice el oráculo en estos momentos? Nos dice que sí está dispuesto a firmar contrato, su matrimonio y de igual manera nos indica que felicidades porque es una mujer que le va a brindar muchísimo apoyo y que él se va a sentir bastante cobijado y arropado”, reveló.