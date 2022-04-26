Mónica Garza revela su nuevo proyecto de entrevistas en YouTube.

Este martes estuvo con nosotros en el foro de Ventaneando, Mónica Garza, quien nos reveló varios detalles de su nuevo proyecto por medio de un canal de YouTube.

Fíjate que yo ni quería, ahora sí que diciendo la verdad, hacer el nuevo canal de YouTube que estamos por estrenar el próximo lunes, que Iyari González que como ustedes bien saben ha sido mi productora de Historias engarzadas, durante muchísimos años…

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Me insistía y me insistía: ‘Garza vamos a aventarnos con un canal de YouTube’ y le decía: ‘Iyari a qué hora, tú tienes mucho trabajo, yo también’ y se nos ocurrió... pues empezar hacer como este formato y esta informalidad, un poco mía al entrevistar, pero yo tenía ganas de platicar otras historias, las historias de los que nos cuentan la historia todos los días; los periodistas, los comunicadores

Mónica Garza aseguró que muchas veces nadie le presta atención a lo que ellos tienen que pasar todos los días para poder contarnos una historia en los medios de comunicación.

Porque muchas veces, todos conocemos, todos contamos historias de política, deportes, espectáculos y muy poca gente sabe lo que le pasa al reportero, al conductor de noticias, cuando se para en frente de una pantalla, como si no tuviera una vida propia y tiene que salir a dar noticias y a enfrentarse a un público que es completamente diferente

Entonces, me parece que era importante, a mí me importaba voltear el foco hacia allá, hacia mis amigos, colegas y por eso es un espacio que se hace en mi lugar de confianza que es mi casa, es el Nido de la Garza, así se va a llamar. Fíjense que, en esta ocasión, cada personaje porque ya tenemos varios capítulos preparados, tenemos meses trabajando en esto, hasta ahorita todos son periodistas de todos los ramos

Mónica Garza reveló el primer entrevistado

Entre los primeros detalles que reveló, nos platicó quien será su primer entrevistado y la forma en que van a ser las entregas de su canal de YouTube.

Sí les puedo adelantar que es un personaje de los más emblemáticos de noticias, muy importante en el ámbito internacional, muy analítico, muy importante en el radio. Lo hemos escuchado por muchos años. Nos sorprendió a todo el equipo, porque es un hombre que suele ser muy serio, muy académico, bueno ya les voy a decir, es Leonardo Curzio

Mónica Garza reveló que se siente muy cómoda sin la censura que existe en otros medios de comunicación.

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