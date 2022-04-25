Laura Zapata habló del intento de extorsión que sufrió.

Este lunes tuvimos como invitada especial en el foro de Ventaneando a Laura Zapata, quien nos reveló el estado de salud de su abuelita tras una mala experiencia en un asilo y la forma en que ha avanzado el proceso, pero también reveló el intento de extorsión que sufrió por parte de unas enfermeras.

No puede ser que 15 meses después de toda esta denuncia, de encontrar a mi abuela como un Santo Cristo, solamente tuve un llamado a Barrientos, donde nada más llegué yo, pero nadie del Gran señor Living llegó, ni la enfermera asesina llegó…

Así se manejan, yo presumo corrupción y tráfico de influencias, pero ya cambiaron al fiscal, entonces, el fiscal actual me mandó llamar y ahora resulta que el 4 de mayo ya tengo cita, ojalá que la enfermera asesina se presente para empezar con los cargos

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No, todavía no, todavía le queda una herida que tiene 2 conejeras que así se llaman, la conejera del lado derecho tiene tres 3.5 cm de profundidad y la del lado izquierdo tiene 2.5 cm de profundidad. Pero, ahí está mi viejita que es una guerrera

Laura Zapata habló de su experiencia con las enfermeras

Desde que sacó a su abuelita del asilo, Laura Zapata ha tenido muy malas experiencias con las enfermeras, incluso vivió un intento de extorsión que nos revela en exclusiva.

Yo me estaba maquillando un sábado para entrar a Batallas Musicales y de repente me llaman mis enfermeros, porque mi abuela tiene dos enfermeros las 24 horas del día, y me dice: ‘Oiga señora que está usted hablando por teléfono, porque tiene un problema, debe usted un dinero y entonces tenemos que sacar unos papeles de su recámara y tenemos que romper la puerta porque si no a usted la van a llevar a la cárcel’ y les dije: ‘Tranquilos, a mí no me va a meter a la cárcel nadie, yo no debo nada, esto es una extorsión, no está pasando nada’

Hablaron a mi casa, yo me estaba maquillando para Batallas Musicales, todo el mundo se enteró, los maquillistas y todo porque fue un zafarrancho de unos 15 a 20 minutos. Y les dije: ‘Díganle que sí, que van a romper la puerta que van a dar los papeles...’ porque, además, daban santo y seña de donde estaba…

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