Bertha Ocaña revela los avances en el caso de Octavio Ocaña.

Este lunes se llevará a cabo una audiencia en el Estado de México para determinar la situación jurídica del policía y la enfermera que filtraron al público, las fotografías del cuerpo sin vida de Octavio Ocaña, después de ser asesinado en octubre del año pasado. Así lo compartió Bertha Ocaña, la hermana del desaparecido actor.

Entonces, esperemos que sea todo positivo, hasta donde vamos ha sido bastante positivo. Nosotras no, de hecho, estas personas tienen prohibido acercarse a nosotros como su familia, ya que son temas legales que en su momento se darán a conocer. No como tal, pero es algo que se está solicitando, es como un acuerdo por el daño moral que hicieron

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Y es que sin importar el tiempo que les lleve, la familia Ocaña no descansará hasta dar con el o los culpables del asesinato de Octavio.

Hasta llegar a las últimas consecuencias, lo dijimos en su momento, nosotros no hemos quitado el dedo del renglón y sabemos perfecto el tiempo que nos iba a tomar y, de hecho, es mucho el tiempo que nos falta, pero lo vamos a lograr. Se va a conocer toda la verdad pública porque Octavio fue una figura pública, me gustaría darles a conocer más, hemos recibido buenas noticias estos últimos días y nos faltan por ahí unos peritajes para ya poder concluir y poder dar a conocer las buenas noticias que se vienen con la justicia de Octavio

Las hermanas de Octavio Ocaña grabaron un homenaje en el programa ‘Vecinos’

Bertha y su hermana Ana, asistieron a las instalaciones de Televisa para grabar una escena especial dentro del programa 'Vecinos', dedicada a la memoria de su hermano.

Con una participación especial con nosotras, con mi hermana y conmigo, nos sentimos bastante felices, bastante emocionadas con la aceptación de la gente, los fans de Vecinos, el público general y van a ver lo bonito que va a estar. Les va a gustar muchísimo

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