Mónica Garza reveló la etapa más complicada de su vida.

Este martes nuestro querido Carlos ‘Chicken’ Muñoz tuvo como invitada de honor a Mónica Garza, quien reveló varias de las experiencias que ha tenido en su vida profesional dentro del periodismo en una edición más de ‘De lo que UNO se Entera’.

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Sin embargo, lejos de sus anécdotas profesionales, Mónica Garza reveló una de las etapas más complicadas de su vida y afirmó que en muchas ocasiones las personas que los ven no conocen ese lado de su vida.

Las personas que salimos en la televisión o que tenemos alguna suerte de popularidad, para bien o para mal, la gente cree que nada más te pasa eso en la vida, que trabajas, te maquillas, sales en la tele, eres famoso, eres exitoso entre comillas y que no te pasa nada

¿Cuál ha sido el momento más complicado en la vida de Mónica Garza? La periodista y presentadora de televisión, nos reveló que nunca nadie le ha preguntado sobre el momento más complicado de su vida, mismo que nos compartió en exclusiva en ‘De lo que Uno se Entera’





Nadie me ha preguntado nunca cuál ha sido la época más difícil de mi vida, yo he tenido más de un matrimonio, la gente pensaría que ahí están mis momentos más complicados o en el tema de la maternidad. Y, la verdad, es que uno de mis momentos más difíciles que fue una etapa prolongada, fue la infancia y de eso hablo mucho en el podcast que estrenamos ahora. Porque fue una etapa en la que mi papá, un señor dedicado a la política con largas ausencias, hubo una mamá, también con largas ausencias; sin embargo, no fui una niña que me sintiera sola

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