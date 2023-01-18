Yahel envía mensaje a Fogel tras polémica despedida.

La participación de Yahel Castillo en Exatlón México fue muy polémica y hasta el día de su eliminación sus actitudes generaron todo tipo de opiniones; por ese motivo, el atleta aclara la situación durante De lo que UNO se entera.

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Al momento de su salida, Yahel Castillo les dedicó unas palabras a los atletas del equipo azul, pero se olvidó de mencionar a Fogel, por lo que muchos pensaron que había un problema.

No, para nada; al contrario, de verdad Fogel se me hace un tipazo, un chavo muy talentoso, pero más que nada es una excelente persona, la verdad es muy noble, muy, muy fregón como persona

Yo le llegué a preguntar en una ocasión el motivo por el que siempre me escogía, yo curiosamente, no sé si sepan, yo le dije a mi equipo: ‘Saben qué, a mí pónganme contra quien quieran’ y el que hacía las estrategias era Omar, también Estephanie

Yahel Castillo reveló a sus preferidos para ganar Exatlón México.

Luego de que tuvo rivalidad con varios atletas, Yahel Castillo rompió el silencio y reveló a sus preferidos para ganar, su respuesta no sorprendió a nadie, pues su preferido es un gran compañero del equipo rojo.

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Sin embargo, hay dos rivales del equipo azul que para el clavadista mexicano pueden dar la sorpresa.