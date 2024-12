Mónica Marbán no está interesada en recibir la herencia que le dejó Silvia Pinal

Mónica Marbán, quien fuera una de las mejores amigas de Silvia Pinal, confirma que no tiene interés en recibir nada de su herencia, no obstante, haber sido incluida en el testamento que se abrió esta misma semana y a cuya lectura no fue convocada por la albacea María Elana Galindo.

¿Qué dijo Mónica Marbán?

En entrevista exclusiva para Ventaneando , Mónica Marbán declaró que “si algún día me llaman y me dicen: ‘Mira, te dejó esto’, yo con mucho gusto lo aceptaré por el recuerdo de mi amiga adorada, pero no tengo ningún interés, o sea, no me interesa nada”.

“Lo que más agradezco es que haya pensado en mí, ese día fui a la Asociación Banquells, estuve con ellos en una comida que, también le han perjudicado mucho a la asociación estas personas, pero creo que todo se va a arreglar poco a poco y saldrá la verdad como debe de ser porque no hay ninguna tranza, ni ninguna cosa en la asociación, siempre se le dio su lugar y se le respetó a Silvia como la presidenta”, agregó.

¿Mónica Marbán defiende al estilista de Silvia Pinal?

En otros temas, Mónica Marbán dijo meter las manos al fuego por el estilista Érick Cerón López, quien a raíz de una fotografía donde luce un collar de rubíes que fue de Silvia Pinal, ha desatado las sospechas de que pudiera ser el responsable del robo de un lote de joyas de la fallecida diva, por cierto, que, el día de la misa que María Elena Galindo organizó en memoria de Silvia Pinal, Mónica y Érick se sentaron juntos en la iglesia.

“Silvia estaba plena de sus facultades, se lo ha de haber prestado, se tomó la foto absurdamente no sé a quién se la mandó, a lo mejor a Efi que es la que sabe todo en la vida de todos, entonces, no sé qué pasó, pero yo te puedo asegurar que Érick jamás tomó nada y ese collar debe de estar ahí porque luego Silvia se lo puso para varias ocasiones”.

“Esa foto tiene muchos años, no es una foto reciente, espero que se aclare eso también porque Érick lo único que hizo fue cuidarla y atenderla, y siempre acompañarla”, acotó Mónica Marbán.

¿Por qué dejó de administrar el Teatro de Silvia Pinal? Como se sabe, Mónica Marbán administró durante años el Teatro Silvia Pinal hasta que fue removida del cargo, luego de un conflicto con Luis Enrique Guzmán y, tras ser señalada de malos manejos y desfalcos, aunque ella asegura que esta fue la razón de su despido.





“Luis Enrique, alguna vez que hablé con una de sus hijas y que le dije algunas cosas que no le gustaron, seguramente fue a llorar con su papá y a partir de ahí me agarró tirria y en el primer momento que pudo deshacerse de mí, así fue”, añadió.

“Yo no debo nada ni le temo a nada, eso que quede bien claro y yo creo que Érick tampoco, que aclare la situación porque esa es una cosa que no puede ser, se agarran de una cosa para disculpar lo que se llevaron, o sea, se llevaron todas sus alhajas, ahora que no le echen la culpa a Érick, a lo mejor el que le está echando la culpa es el que tiene las alhajas”, finalizó.