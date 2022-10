Monotonía: Los mensajes ocultos que Shakira le dedica a Piqué en su nueva canción. (VIDEO)

La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué sacudió al mundo del espectáculo; sin embargo, parece que la separación del futbolista del Barcelona le sentó de maravilla a la cantante colombiana, al menos en lo que se refiere al tema profesional y musical, sobre todo después del lanzamiento de “Te felicito” y el reciente estreno de “Monotonía”, tema en el que colabora Ozuna.

¿Qué opinan los conductores la actitud de Piqué con Shakira?

El truene con Piqué no solo la golpeó en el plano anímico, sino también le trajo una gran inspiración y movió muchas fibras al interior de la barranquillera que este día hizo el estreno oficial del videoclip de “Monotonía”, su más reciente sencillo, mismo que ha generado mucha controversia antes de ver la luz.

Aunque en ningún momento menciona al futbolista del conjunto catalán y padre de sus dos hijos, para todos los que han seguido su abrupta ruptura resulta más que evidente que se trata de una indirecta para el actual novio de Clara Chia Marí.

¿Cuáles son las indirectas a Gerard Piqué? El video inicia con Shakira en el supermercado, donde se encuentra con un hombre que le dispara directamente al corazón y la derriba. Herida y con un aparente vacío en su interior, la intérprete de “Ojos así” y “Waka waka” se levanta y recoge del piso su corazón que apenas si late.

Esto bien podría tratarse de una metáfora de todo lo que ha vivido en los últimos meses con el padre de sus dos hijos, después de que en junio pasado anunciaran su rompimiento por cuestiones que hasta la fecha siguen siendo desconocidas, pero que se rumora pudo haber sido por una infidelidad del futbolista español, quien a la postre inició una relación sentimental con Clara Chia Martí.

“No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada pero me dolía, yo sabía que esto pasaría”, canta Shakira mientras camina entre la gente que no puede verla, no obstante, hay una parte que llama mucho la atención y habla del egoísmo de su pareja.

“De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo; te olvidades de lo que un día fuimos”, añade otro verso. Cabe recordar que Shakira declaró hace poco a la revista Elle que tuvo que sacrificar su carrera para formar una vida con Piqué en España.

Al final del videoclip, Shakira guarda su corazón bajo llave, lo que sería una clara muestra de lo que ha venido sucediendo en los últimos días, pues actualmente se mantiene soltera y tal parece que no tiene cabida para el amor en estos momentos.