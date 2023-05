MPOX: ¿Se terminó la emergencia sanitaria por la viruela del mono?

Hace unos días, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19, virus que puso en jaque a todo el planeta durante poco más de dos años. Este jueves la OMS también declaró el fin de la emergencia internacional por MPOX, también conocida como Viruela del Mono o Viruela Símica.

La emergencia sanitaria por MPOX inició en julio del año pasado, desde entonces se han confirmado al menos 87 mil casos en 111 países, dejando un poco más de 140 fallecidos. Pero este día la OMS decidió dar por terminada la emergencia ante el descenso de contagios a nivel mundial.

¿Qué dijo la OMS? La decisión fue anunciada en conferencia de prensa por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, un día después de que se reuniera el comité de emergencia que analizaba trimestralmente la situación del brote.

La emergencia internacional por MPOX, se levanta seis días después de que la ONU hiciera lo propio en el caso de la pandemia por COVID-19.

“Ayer se reunió el Comité de Emergencia para el MPOX y acordó un nuevo plan, y me recomendó que el brote internacional de MPOX ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo”.

“Me complace declarar que la MPOX ya no es una emergencia internacional, pero como ocurre con la COVID-19, eso no significa que haya dejado de ser un desafió para la salud pública”, destacó Tedros y agregó que “el virus afecta a comunidades de todas las regiones, incluida África”, donde la enfermedad es endémica.

¿Cuáles fueron las recomendaciones de la OMS?

Tedros llamó a las redes sanitarias nacionales e internacionales a mantener sus capacidades de rastreo y diagnóstico de posibles casos “con el fin de actuar rápido si fuera necesario”. De igual forma, aunque manifestó que “hay una tendencia a la baja a nivel mundial”, el peligro de transmisión “continúa” y “sigue siendo significativo en lugares con brotes, particularmente donde los modos de transmisión aún no se comprenden bien”.

¿Qué es el MPOX?

MPOX es el término abreviado de Monkey Pox o Viruela del Mono, la cual se presenta con una serie de lesiones en la piel. Es una zoonosis viral (un virus transmitido a los humanos por los animales) con síntomas similares a los observados en pacientes con viruela, aunque clínicamente son menos graves, indica la organización internacional de salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) registra un total de 112 muertes por Viruela del Mono o Mpox y 86 mil 383 casos confirmados en 110 países de todo el mundo, por lo que existe una alerta mundial.

¿Cómo se transmite el MPOX? El MPOX se transmite cuando una persona entra en contacto con los fluidos de otra persona, animal o incluso de ciertos materiales contaminados. De persona a persona, se transmite a través de gotas de saliva: vía mucosas nasales, ojos y boca. Por ello, se requiere de un contacto cercano prolongado.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los principales síntomas destacan:



Erupciones cutáneas.

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Dolor muscular.

Fatiga.

¿Qué aprendizaje nos deja la pandemia?

Sin duda, la pandemia por COVID-19 y el MPOX nos ha enseñado que de un día a otro nuestra vida puede cambiar. Además de que es importante seguir tomando las medidas pertinentes y no bajar la guardia ante la aparente disminución de contagios.