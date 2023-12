Muere famosa actriz de “Mentes criminales"; ¿de qué murió?

El mundo del entretenimiento se viste de luto con la inesperada partida de Casey Kramer, la talentosa actriz estadounidense conocida por sus roles en series icónicas como ‘Mentes criminales’ y ‘Falcon Crest’.

De acuerdo con su hermana, Kat Kramer, a sus 67 años, Casey dejó este mundo en la privacidad de su hogar en Chicago el 24 de diciembre, en plena vísperas de la Navidad, sumiendo a sus fanáticos en un mar de preguntas sin respuesta.

¿Quién fue Casey Kramer?

Casey Kramer, hija del renombrado director de cine Stanley Kramer, marcó su entrada en el mundo del cine con la película de su padre, ‘The Runner Stumbles’, donde compartió escenario con figuras como Dick Van Dyke y Kathleen Quinlan. Desde ese punto de partida, su carrera se tejió con hilos de éxitos y contribuciones a la industria cinematográfica, destacando en cortometrajes como ‘The Lone Star Letters’ y ‘Broken’, así como en producciones de gran envergadura como ‘Behind The Candelabra’, ‘Boned’, ‘Mississippi Requiem’, ‘Darkness in Tenement 45', entre otros.

A lo largo de su prolífica trayectoria, Casey Kramer no solo se limitó al cine, sino que también dejó su huella en el universo televisivo con participaciones en series como ‘General Hospital’, ‘The Young and the Restless’, ‘Southland’, ‘Baskets’ y ‘Transparent’.

¿De qué murió Casey Kramer?

A pesar de su contribución invaluable al mundo del entretenimiento, la noticia de su fallecimiento se ve envuelta en un manto de misterio al no haberse revelado públicamente las causas de su muerte. Sin embargo, en los próximos días, se espera que familiares y representantes ofrezcan más detalles sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Casey Kramer.

