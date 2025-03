Muere famosa actriz tras recibir inyecciones cosméticas

El mundo del espectáculo ha vuelto a vestirse de luto con la muerte de la famosa actriz Cindyana Santagelo, a quien apodaban la Marilyn Monroe Latina, quien partió de este mundo a la edad de 58 años.

¿Qué se sabe sobre su muerte? De acuerdo con TMZ, la actriz Cindyana Santagelo tuvo una emergencia médica en su hogar, en Malibú, California, por lo que fue llevada a un hospital donde minutos más tarde fue declarada muerta.

Personal del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, California, acudió al nosocomio donde se encontraba la actriz, quien al parecer había recibido recientemente inyecciones cosméticas en su casa.

¿De qué murió?

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa exacta de su muerte; sin embargo, las fuentes de TMZ indican que la División de Homicidios de LASD continúa investigando su fallecimiento. “Hasta el momento, nos informan que los investigadores no tienen pruebas de un crimen, pero los detectives están esperando los resultados de la autopsia de Cindyana antes de tomar una decisión final. La causa de su muerte aún no está clara”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, el hecho no pasó desapercibido en redes sociales, donde sus fans se lamentaron la muerte de la Marilyn Monroe Latina.

Así mismo, su esposa Cynthia Banuelos publicó un desgarrador mensaje de despedida: “Me duele el corazón al escribir esto. Sigo en shock e incredulidad. ¿Cómo es posible que te hayas ido?”.

“Sentiré tus presencia en cada ola rompiente, en cada brisa salada y en cada reflejo brillante del sol en la superficie del océano. Eres mi mejor amiga, mi esposa, mi alma gemela. La sirena más hermosa en forma humana. Siempre atraída por el mar. Malibú fue tu paraíso, donde tu alma bailaba con las mareas y tu risa se fundía con el sonido de las olas”, agregó.

¿Quién fue Cindyana Santagelo?

Santagelo fue apodada como la Marilyn Monroe Latina por el líder de la banda Jane’s Addiction. En el cine tuvo algunas apariciones en “Hollywood Homicide”, así como en la serie “Casado con Hijos”, “Tequila Express”, “CSI: Miami” y “American Tiger”.