Muere Francis Mossman, actor de la serie Spartacus, a los 33 años.

Francis Mossma, actor que encarnó a Vitus en la serie Spartacus: Sangre y arena, se suicidó a la edad de 33 años tras luchar con problemas mentales desde su adolescencia.

El medio Daily Mail Australia dio a conocer un comunicado enviado por la propia familia del artista neozelandés.

“Recientemente, Francis había estado luchando con el resurgimiento de viejas heridas y traumas de la secundaria, algo que reconoció en su última publicación de Instagram, era un dolor que había soportado desde que era joven”, subraya el escrito por parte de los seres queridos del fallecido.

En el mencionado comunicado, la familia de Francis Mossman aseguró que la pandemia de Covid-19 también deterioró la salud mental del artista de 33 años.

“El mundo al que nos enfrentamos en este momento supone un peso sobre muchos hombros, incluido para aquellos que se dedican a las artes y que han visto sus medios de vida muy afectados por los cierres del COVID. Estamos devastados por la pérdida de nuestro amado Francis Mossman”, subrayaron familiares del actor.

Te puede interesar: ¿Qué fue de Belanova tras ser tendencia en redes sociales?

Familiares de Francis Mossman recuerdan al actor con emotivas palabras

Los seres queridos de Francis Mossman aprovecharon el espacio en Daily Mail Australia para dedicar conmovedoras palabras al querido actor de series y películas.

“Francis fue abrumadoramente amable, entusiasta y muy cariñoso, lo que tuvo un impacto positivo en la vida de muchos que lo conocieron. Tenía la sonrisa más contagiosa junto con el sentido del humor más brillante imaginable. Siempre fue un niño grande y tenía el corazón más cálido y generoso que iluminaba dondequiera que iba. Siempre será querido y le echaremos de menos”, subrayaron personas cercanas a Mosmman.

Francis Mossman mostró gran pasión por el mundo de la actuación desde muy temprana edad, ya que terminó estudiando Interpretación, Cine, Televisión y Estudios Audiovisuales por la Universidad de Auckland.

El actor también comenzó con algunas apariciones en Americans in Oz, Dream Channel, Ruben Guthrie y The Richmond Family Massacre; sin embargo, el éxito llegó con Spartacus: Sangre y arena y The Horizon.

También te puede interesar: Marie Claire Harp apoya a José Manuel Figueroa pese a escándalo