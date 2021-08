Marie Claire Harp apoya a José Manuel Figueroa pese a escándalo.

Marie Claire Harp, actual novia de José Manuel Figueroa, rompió el silencio sobre las acusaciones que enfrenta el hijo de Joan Sebastian por violencia a Farina Chaparro.

Fue en un encuentro con la prensa y los micrófonos de Venga la Alegría, donde la venezolana brindó su apoyo incondicional al intérprete de Ojitos de golondrina.

“Son las leyes las que van a identificar quién tienen la razón y quién no, para eso están las pruebas y el debido proceso. Yo de ahí, pues no puedo hacer nada, lo que me queda es apoyar a José Manuel”, expresó la conductora para los medios de comunicación.

Recordemos que Joan Sebastian y Marie Claire Harp iniciaron un romance hace algunos meses, ya que fueron captados en múltiples eventos públicos sin esconder su amor.

José Manuel Figueroa evade el tema de Farina Chaparro

José Manuel Figueroa enfrenta una de las polémicas más grandes en su vida personal, ya que es acusado de violencia por parte de su exnovia Farina Chaparro.

El cantante, de 46 años, fue denunciado por la modelo, quien también es conocida como Jessica Hartz en las plataformas digitales.

Y, aunque el cantante también denunció a su ex por supuesta extorsión, prefirió evitar el tema y retirarse con su actual novia Marie Claire.

“Yo de lo legal prefiero no hablar, yo creo que ya está interpuesta la demanda y el debido proceso, entonces hay que dejar que tome su curso. Con la señora Farina, pues fue una situación equis, se están tomando las medidas necesarias y yo estoy disfrutando de la vida”, expresó el artista.

José Manuel Figueroa prefirió enfocar sus palabras en la salud de Vicente Fernández, así que mandó un mensaje de aliento a la familia de El Charro de Huentitán.

“He estado tratando de tener comunicación con la familia. Sé que es un momento complicado, difícil y los amo. Tienen mi apoyo, yo sé que el viejo la va a librar. Le mando un beso y lo considero casi como mi segundo padre”, concluyó.

