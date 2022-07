Muere I-Nesta, estrella de reggae, a los 40 años.

El mes de julio sigue cobrando víctimas mortales en el mundo del espectáculo, ahora tocó el turno de la famosa estrella panameña del reggae Joseph Apoyalo, mejor conocido como I-Nesta, quien perdió la vida a consecuencia de problemas estomacales y pulmonares.

El cantante falleció el pasado 12 de julio, a los 40 años, luego de permanecer internado en el Hospital Santo Tomás. Su esposa fue la encargada de hacer público el delicado estado de salud del cantante apodado “El rasta del futuro”, después de solicitar donadores y oraciones a través de una cadena de WhatsApp.

¿Quién fue I-Nesta? I-Nesta nació el 13 de noviembre de 1982 en la provincia de Coclé, Panamá. Desde joven inició su gusto e interés por la música al formar parte de diferentes bandas de rock and roll. Años más tarde conoció el reggae roots, género que marcaría su vida para siempre.

“Sistema Babilon”, “En las calles” y “Rasta es un amor”, fueron algunos de sus primeros temas. También formó parte de la agrupación “Inspiración Mística” y posteriormente inició su andar como solista.

Compartió escenario con grandes exponentes de la música reggae como Cultura Profética, Gondwana y Los Cafres, así mismo, se presentó por diversas plazas de Costa Rica, Argentina, Costa Rica, Colombia, México, Guatemala, entre otros países.

Fans despiden a la famosa estrella de reggae

Las condolencias y mensajes de apoyo para la familia del cantante no se hicieron esperar en redes sociales.

“Expreso mi sentido pésame a los familiares y amigos de Joseph Elías Apoyalo, conocido como I-Nesta, se nos ha ido un gran talento. Descansa en paz”, “Deja atrás todo lo malo, porque es ley natural. Que el sol saldrá de nuevo, nadie lo puede evitar. Saldará para ti y también para mí. Buenas letras I Nesta, un artista joven, qué pena su partida”, “Es raro que la muerte de un artista me ponga a llorar; me pone triste y demás, pero llegar al llanto es raro. Lo de I Nesta me tiene soltando lágrimas”, fueron algunos de los mensajes.