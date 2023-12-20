Muere querido integrante de la Dinastía Cornejo; fue asesinado en ataque armado

El mundo del espectáculo se sume en el luto tras confirmarse la trágica muerte de un integrante de la exitosa agrupación "Dinastía Cornejo”. El fatídico incidente tuvo lugar durante un ataque armado perpetrado en una posada celebrada en Salvatierra, Guanajuato.

Muere querido integrante de la Dinastía Cornejo

Durante el violento suceso, un miembro de "Dinastía Cornejo" perdió la vida, mientras que otro músico resultó herido y actualmente recibe atención médica. En este sentido, la banda, a través de su cuenta oficial de Facebook, compartió el siguiente mensaje el 17 de diciembre: "Lamentamos informarles que estamos fuera de servicio por causa de fuerza mayor", se lee en el post.

Maribel Guardia confirmó el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.

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¿Cómo sucedieron los hechos?

Antes de que el comando ingresara a la posada, la Dinastía Cornejo estaba deleitando a los presentes de la posada con algunos de sus éxitos, sin embargo, dicha celebración se convirtió en tragedia en cuestión de minutos. Entre los fallecidos se encontraba Juan Luis García Espitia, parte del staff de la banda.

En un sentido homenaje en redes sociales, la agrupación expresó: "Nos unimos al sensible fallecimiento de nuestro staff y amigo Juan Luis García Espitia 1987-2023. Más que un amigo, fuiste un miembro de la familia en cada uno de nosotros, gracias por tu grandiosa amistad. Jamás te olvidaremos. Descansa en paz".

Así mismo, los integrantes de Dinastía Cornejo compartieron un aviso relacionado con otro miembro hospitalizado, José Jesús Cornejo Hurtado, solicitando donadores de sangre y destacando las dificultades encontradas en el proceso.

Finalmente, compartieron un mensaje en el cual agradecieron a todos sus seguidores, amigos y familiares por el apoyo recibo tras dicho acontecimiento: "No tenemos palabras para comentar ya lo sucedido ni para todo el apoyo que nos han brindado todos nuestros seguidores , familiares amigos, conocido". Además, aprovecharon el comunicado para dar el pésame a los cercanos de las personas que perdieron la vida durante la posada: "...deseamos pronta recuperación, salud y paz para todas las familias".

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¿Qué pasó en Salvatierra, Guanajuato?

El municipio de Salvatierra, Guanajuato, fue testigo de la tragedia durante la madrugada del 17 de diciembre. Un grupo armado abrió fuego en una celebración navideña, dejando un saldo desgarrador de 11 personas fallecidas y 14 heridas.