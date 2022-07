Muere la madre de los actores Aura Cristina y Harry Geithner.

¿Cuál fue el último mensaje de Harry a su mamá?

Aura Cristina no era tan apegada a su madre, caso contrario a Harry, quien compartía en sus redes mensajes de agradecimiento a la mujer que le dio la vida y éste fue el último mensaje que el actor le escribió a su mama:



“La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón, aunque no pueda estar contigo hoy, sigo celebrando tu día con los más lindos recuerdos”, escribió.