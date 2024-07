Muere la youtuber Pretty Pastel Please a los 30 años: ¿de qué murió?

Las redes sociales se encuentran de luto por la lamentable muerte de la famosa youtuber Pretty Pastel Please, quien falleció de forma inesperada a los 30 años de edad.

¿Qué se sabe sobre su muerte? Su muerte fue dada a conocer en la cuenta oficial de Instagram de la influencer cuyo nombre real era Alexandra, aunque no se revelaron las causas.

El mensaje, publicado este viernes 5 de julio, informó que la muerte de Pretty Pastel Please fue “repentina, inesperada y devastadora para todos los que la conocían”.

“Nos dirigimos a ustedes con un devastador anuncio. Es con gran pesar que debemos informarles que Alex, conocida por muchos como Pretty Pastel Please, ha fallecido”, inicia el comunicado.

En la publicación también se pidió respeto para la familia de la youtuber: “Esta es una sorpresa para todos nosotros, y su familia y amigos han solicitado privacidad mientras enfrentan su dolor”.

“Les pedimos que respeten sus deseos; aprecian todo su apoyo, pero necesitan tiempo para sanar en privado. Un memorial será publicado en YouTube y aquí en Instagram a su debido tiempo. Gracias por su comprensión en este momento difícil”, añadió.

¿Quién fue Pretty Pastel Please?

La finada youtuber tenía más de 690 mil suscriptores en YouTube y su éxito fue gracias a sus vlogs en los que reseñaba diversos productos. Uno de sus videos más exitosos fue cuando voló a Japón y comió únicamente comida de una tienda de conveniencia durante una semana.

Otro de los más exitosos es cuando su loro mascota, Archie, habla por micrófono durante cinco segundos. La youtuber solía compartir contenido de moda, reseñas de productos, compras de segunda mano, contenidos de viajes, entre otros.

¿Pretty Pastel Please lidió con el odio en redes sociales?

A lo largo de su trayectoria en redes, la joven lidió con el odio y los comentarios negativos de los internautas. En 2020 dijo: “Admito ahora que no manejo bien las críticas... No estoy hecha para leer cosas negativas sobre mí misma. Puedo ver mil comentarios positivos y olvidarlos todos en el momento en que alguien dice que no le gusto”.