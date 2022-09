A dos meses de la muerte de Fernando del Solar, Anna Ferro lanza este mensaje.

Poco más de dos meses han pasado desde que nuestro querido Fernando del Solar partió de este mundo debido a una severa neumonía ocasionada por las secuelas que le dejó su tratamiento contra el linfoma de Hodking.

Anna Ferro recordó a Fernando del Solar durante un bonito homenaje.

El pasado 30 de septiembre se cumplieron dos meses, por ello, Anna Ferro, viuda del actor, demostró que Fer sigue estando más presente que nunca y lo recordó con un emotivo mensaje que compartió a través de sus redes sociales.

“Te amo, dos meses y sigo extrañándote @fernandodelsolar”, publicó su esposa en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía de ambos tomados de la mano y vestidos de manera muy elegante.

Ferro se ha mantenido activa en redes sociales tras el deceso del conductor, principalmente compartiendo publicaciones referentes a su esposo, a quien mantiene muy dentro de su corazón y lo sigue extrañando.

La pareja se conoció en el año 2016 y, después de varios años de vivir juntos, decidieron darse el “sí, acepto” en marzo pasado, en lo que fue una ceremonia privada en Cancún.

El homenaje a Fernando del Solar

A principios de agosto se realizó un homenaje a Fer en el Teatro de la Ciudad de Puebla, donde también se proyecto la película “La familia de mi ex”, cinta protagonizada por el finado actor.

Durante el evento, Ferro no pudo contener la emoción y rompió en llanto al recordar a su esposo: “Es un momento muy sensible para mí, deben comprenderlo. No tengo ánimos ni ganas. Agradezco a todos ustedes por estar aquí. Arriba los corazones. Hay que sonreír como él lo hacía”, expresó.

¿Qué ha pasado con la casa donde vive Anna Ferro? Muchos fueron los problemas legales que han salido a la luz tras la muerte de Fernando del Solar, pues recordemos que Anna Ferro reveló hace algunas semanas que Ingrid Coronado había demandado a Fer días antes de su muerte.

Esta situación fue desmentida por la misma conductora; sin embargo, se dio a conocer que la casa donde Anna Ferro es propiedad de Ingrid, por lo que tendría que abandonar la casa. Esta información fue revelada a Ventaneando por la abogada de Coronado, pero todo parece indicar que hasta el momento sigue viviendo en el inmueble donde pasó grandes momentos con Fernando del Solar.