Anna Ferro tendrá que dejar la casa donde vivía con Fernando del Solar.

Después del lamentable fallecimiento del conductor Fernando Del Solar, muchos problemas legales han salido a la luz, pues recordemos que Anna Ferro reveló que supuestamente Ingrid Coronado había demandado a Del Solar días antes de su partida.

Programa 02 julio 2022 Parte 1 | Recordamos a Fernando Del Solar.

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Sin embargo, esta situación fue desmentida por la conductora, aunque no todo concluyó ahí, ya que se dio a conocer que Anna Ferro tendría que abandonar la casa en donde vivía con Fernando del Solar, pues es propiedad de Ingrid Coronado.

Por medio de una entrevista para Ventaneando, la abogada de Ingrid Coronado reveló algunos de los problemas que tienen actualmente, tras la muerte de Fernando del Solar.

Anna Ferro tendría que dejar la casa donde vivía con Fernando del Solar.

De acuerdo con la abogada de Ingrid Coronado, la casa en la que vivían Anna Ferro y Fernando del Solar es de la conductora, por lo que la conductora tiene todo el derecho de pedirla.

Además, se mencionó que Fernando del Solar no le pagó renta y tampoco Ingrid le exigió alguna.

El departamento donde vivía Fernando, en Cuernavaca, es un departamento que está a nombre de Ingrid, y ahí vivía Fernando con su esposa, la señora Anna Ferro. Ingrid no peleó para que se salieran ni él ni la señora Ferro, así los dejó vivir ahí, ni le pagaban renta y la propiedad era de ella. Ella (Anna Ferro) va a tener que entregarle la propiedad a Ingrid, no va a quedar de otra

Por otra parte, se detalló que quien demandó fue Fernando del Solar a Ingrid Coronado en 2016 y que durante los últimos años no le había dado pensión a sus hijos.

El 25 de enero del 2016, el señor Fernando demanda el divorcio a la señora Ingrid, pide que la señora Ingrid le pague el 20 o 30 por ciento de sus ingresos y que no salga del país. Así es como comienza esta historia

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