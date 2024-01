Mujer es cachada robando en supermercado y se quita la ropa; la llaman #LadyAurrera

Las redes sociales nos han vuelto a regalar un episodio memorable, ya que se hizo viral el video de una mujer que fue cachada robando en un supermercado, se enfrentó a guardias de seguridad y se quitó la ropa, por ello fue tachada como ‘#LadyAurrera’.

En las imágenes difundidas en redes sociales se ve a una señora que se quitó la ropa a mitad del supermercado, debido a que estaba siendo acusada de robo por los trabajadores del supermercado, quienes presuntamente la captaron robando, incluso, afirman que no es la primera vez que lo intenta.

¿Cómo sucedieron los hechos? En redes sociales se viralizó el video de ‘#LadyAurrera’, mujer que supuestamente fue cachada robando productos de la tienda y que, al ser confrontada por los empleados y guardias de seguridad comenzó a hacer tremendo escándalo.

En el video se observa a la mujer golpeando a uno de los empleados, mientras este intenta defenderse y únicamente la empuja. Posteriormente, la mujer utiliza palabras altisonantes y amenaza al empleado con que llegarán sus familiares.

Posteriormente, saca su teléfono y hace una llamada: “(No robé) Nada, (estoy en la tienda) de las Torres aquí estoy, me está hasta grabando. Me pegó, me dio un cachetadón y me pateó ahorita”, dice la mujer a la persona con la que está conversando por teléfono. Después de colgar, se pone el teléfono entre los pies y se quita la blusa.

“A mí me vale ma…”, gritó la mujer mientras sin pudor alguno se despojó de la sudadera que traía y se quedó en brasier para demostrar que no traía nada escondido.

— 🖊️ LIZ (@lizcervantess) January 9, 2024

¿Dónde sucedieron los hechos?

De acuerdo con los internautas, los hechos tuvieron lugar en la sucursal de Las Torres, en Puebla, donde la desinhibida dama supuestamente opera con un grupo de farderos de la zona.

“Esta es una historia más de esta jungla de asfalto, dónde #LadyAurrera una ya conocida fardera en la zona, se viste de Mamá-Lucha y nos regala un final inesperado no apto para menores de edad”, se lee en la descripción de la cuenta Hechizero_38 de “X”.