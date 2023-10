“Mi primera chamba”, así es el trend que la está rompiendo en TikTok

Las redes sociales constantemente nos regalan historias memorables, algunas emotivas y otras chuscas. Recientemente en TikTok se hizo viral el trend “Mi primera chamba”, el cual la está rompiendo en grande y a continuación te decimos de qué trata y de dónde surgió el audio.

Seguramente en TikTok ya te habrás topado algún video con el audio “Mi primera chamba”, el cual se ha vuelto uno de los más populares, ya que ha sido usado para mostrar errores en el trabajo, desatando las risas de los internautas.

El audio lo hemos escuchados con videos de personas manejando un montacargas, panaderos, albañiles y demás empleados que han cometido tremendos errores en sus respectivos trabajos, es por eso que se ha hecho tan viral.

¿De dónde viene el audio del trend “Mi primera chamba”? El audio es una adaptación o un remix de la canción de Eladio Carrión titulada “Si la calle llama”, la cual es una colaboración con Bryant Myers y Myke Towers. La letra de esta canción fue utilizada por el usuario Ignacio Molina (@bluegrave_) en un video humorístico que nada tiene que ver con la temática de la canción.



¿De qué trata el trend de TikTok?

El joven tomó la canción y con ayuda de la Inteligencia Artificial le cambió la letra por: “Mi primera chamba, me acuerdo el día en que de la chamba yo me enamoré, mi viejo llegó sonriendo y me dijo que yo ya chambié, le pedí otra chamba y le dije que la de chambear yo me la sé, de una w…on si no cómo vas a comer si la chamba llama yo lo voa a co… tú me conoces yo no soy el nuevo, firmé un contrato en un pedazo de papel”, dice el audio.

Fue así como este audio se volvió tendencia y sirvió de pretexto para que miles de usuarios expusieran sus trágicas experiencias en el trabajo, muchas de ellas en situaciones absurdas, incluso en uno de los videos se ve como un grupo de personas tiran un ataúd y dejan caer el cuerpo.

El video se ha viralizado tanto que el propio Eladio Carrión cantó un fragmento del tema en uno de sus conciertos. Aquí te dejamos algunos de los videos más divertidos.