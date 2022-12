Su esposo le fue infiel y ella cree que la otra lo embrujó.

Una mujer contó su problema. Su esposo le fue infiel con alguien menor que ella, pero eso no es todo. Ella y sus hijos afirman que la otra mujer le hizo un embrujo para que no le importara nada más que su nueva relación. Ni siquiera su familia ni sus hijos. Esta mujer ya no sabía qué hacer para hacerle ver a su esposo que todo era un engaño.

Una mujer está casada y, como muchas otras, fue víctima de la infidelidad de su esposo. Ella sabía de esto y no habría pasado nada más allá de lo común, pero comenzó a acusar a la otra mujer de haberle hecho un trabajo de brujería su esposo. Aunque esta mujer se haya querido ir de la casa para darle su espacio, quiere que se de cuenta de que la otra muchacha solamente le hizo brujería y no es amor.

El esposo de esta mujer quiso dejar claro que entre los dos ya había muchos problemas. Aunque su esposa haya dicho que todo estaba bien hasta que llegó la otra, él dijo que no era cierto. Además, mencionó que ya no quería tener nada con su esposa y quería que lo dejaran en paz con su nueva pareja.

La otra tiene embrujado a mi marido. | Programa 20 de diciembre 2022

La muchacha con la que este hombre le fue infiel a su esposa también estaba muy molesta y harta de que todos la acusaran de haber hecho algún trabajo de brujería. Contó que el insistente fue el hombre casado y ella terminó cediendo por su manera de ser. Además, se habló de un negocio de la nueva pareja, aunque pareciera que era originalmente de la esposa de este hombre.

La hija del matrimonio también estaba llena de rabia. Ella le dijo en repetidas ocasiones “mujerzuela” a la amante de su padre y todavía agregó que sí le hizo brujería y que solamente quiere quedarse con el negocio que inició su madre. Que no es amor lo que siente por su padre, sino mero interés y aunque su padre haya dicho que estaba enamorado, no cree absolutamente nada.

La madre de este hombre fue una sorpresa para todos. Ella no tenía ni idea de lo que estaba pasando con el matrimonio de su hijo, pero no perdió el tiempo para mostrar su malestar e incluso le quitó la casa a su hijo hasta que dejara a su amante y arregalara las cosas con su esposa.