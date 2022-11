Mujer visita a su esposo en la cárcel y lo agarra en plena visita conyugal con otra.

Bien dicen que en el hospital y en la cárcel se conocen a los amigos y a las personas que de verdad están contigo; sin embargo, no siempre las personas que llegan al nosocomio o a prisión son agradecidas, esto quedó demostrado después de que una mujer visitará a su esposo en la cárcel y se llevará tremendo fiasco al encontrarlo con otro en plena visita conyugal.

Aunque #MeValeGrillo yo siempre me voy a poner al tiro

La mujer quedó en estado de shock después que su esposo le pagara de mala manera, incluso cuando cada semana destinaba tiempo para visitarlo y estar al pendiente de él. Los hechos tuvieron lugar en el Penal número 9 ubicado en La Plata, Argentina.

Al llegar al penal los guardias le negaron el acceso a la mujer y le informaron que su pareja estaba con otra persona que realizó la solicitud correspondiente para tener un encuentro más íntimo con el interno del penal.

Los custodios le informaron que el preso se encontraba teniendo relaciones sexuales con otra persona, así lo informó el medio local Todo Noticias. La noticia tomó por sorpresa a la mujer que creyó que todo se trataba de una broma de mal gusto o que quizá había sido un error por parte de los guardias.

¿Cómo reaccionó la mujer? Al percatarse que efectivamente su esposo se encontraba teniendo relaciones con otra mujer en la zona donde se llevan a cabo las visitas conyugales, esperó a que saliera la amante de su esposo junto a otras dos amigas.

Al término de la visita conyugal la mujer y sus amigas la interceptaron y la encararon, pues ya sabían de quién se trataba, así que no les fue difícil reconocerla: “Te viniste a regalar con marido ajeno. Mira que a mí no me importa nada, ráscate con los maridos de las guachas”, dijo la esposa.





Posteriormente, las cosas se salieron de control y la esposa del preso comenzó a golpear a la amante junto con sus otras dos amigas. Durante la riña, a la amante se le cayó su teléfono móvil, situación que una de las amigas aprovechó para recogerlo y no devolverlo.

“No te alcanzó con encamarte con uno que te vienes a encamar con todos”, dijo una de las acompañantes del la esposa. Acto seguido, la esposa le lanzó una advertencia a la amante: “A mí no me pongas una mano porque te rompo toda, ¿me escuchaste? Tres nenes tengo”, añadió la esposa.

Una fuerte pelea entre dos mujeres se registró a las afueras de la Unidad Penal N°9 de La Plata, Argentina, ya que una mujer se enteró que su esposo la engañaba, ya que durante las visitas, la amante acudió. pic.twitter.com/NTFfftWScz — Campeche Capital (@CampecheCapital) October 24, 2022

Después de la golpiza y revolcada que le dieron, la amante decidió demandar a la esposa de su novio y la acusó a ella y a sus amigas de robo luego de que no le devolvieron su celular. Al final, la esposa fue arrestada por los delitos ya mencionados.